PSG envia apoio ao zagueiro Nuno Mendes após ofensa racial

O zagueiro do Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, foi alvo de comentários abusivos e racistas nas redes sociais após uma partida do campeonato francês.

O clube condenou o abuso e expressou seu “total apoio” no domingo ao lateral-esquerdo português, que foi alvo após a vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Brest no sábado.

Mendes, que é negro, compartilhou em sua conta do Instagram uma mensagem racista que recebeu.

Durante a partida, Mendes derrubou Ludovic Ajorque na área para marcar um pênalti que Romain Del Castillo converteu para dar a liderança ao Brest.

“O Paris Saint-Germain não tolera racismo, antissemitismo ou qualquer outra forma de discriminação”, disse o clube. “Os insultos raciais direcionados a Nuno Mendes são totalmente inaceitáveis… estamos trabalhando com as autoridades e associações relevantes para garantir que os responsáveis ​​sejam responsabilizados por suas ações.”

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, expressou sua solidariedade.

“É lamentável que em pleno século XXI ainda tenhamos que lidar com tantos preconceitos e atitudes racistas”, disse Gomes em nota.