Público recorde da WNBA vê Clark e Fever perderem final para Mystics

WASHINGTON — Sika Kone marcou 20 pontos, o recorde de sua carreira, e o Washington Mystics conquistou uma vitória de 92 a 91 sobre Caitlin Clark e o Indiana Fever na noite de quinta-feira, diante de um público recorde de 20.711, o maior da história da WNBA.

Os Mystics (14-26), que lideravam por 16 pontos no início do quarto período, começaram a final da temporada regular com uma chance pela última vaga nos playoffs, mas essa esperança acabou quando o Atlanta Dream (15-25) venceu em Nova York para garantir a oitava colocação.

Ariel Atkins e Emily Engstler marcaram 17 pontos cada para Washington, enquanto Brittney Sykes e Shatori Walker-Kimbrough contribuíram com 12 cada.

Indiana (20-20) já havia garantido a semente nº 6 e retirou seus titulares no meio do segundo tempo. Clark, a novata recordista, teve 8 pontos, 8 assistências e 5 rebotes em 20 minutos, enquanto Kelsey Mitchell teve quatro pontos e foi retirada após apenas cinco minutos. Para Clark, foi a primeira vez que ela foi mantida abaixo de dois dígitos na pontuação desde 13 de junho.

Kristy Wallace liderou o Fever, que enfrentará o número 3 Connecticut em uma série de três jogos começando no domingo, com 17 pontos. NaLyssa Smith teve 16 pontos, e Aliyah Boston e Katie Lou Samuelson tiveram 10 cada.

O recorde de público foi possível porque o jogo foi disputado na Capital One Arena, que não é a casa habitual dos Mystics. Washington joga na Entertainment & Sports Arena, que tem capacidade para 4.200.

Washington acertou apenas 3 de 15 no quarto período, mas Indiana, com a maioria dos reservas em quadra, errou três arremessos no último minuto depois que Wallace marcou para deixar o placar em 92 a 91 faltando 1:13 para o fim do jogo.

Samuelson errou a 7,7 segundos do fim e Grace Berger pegou o rebote ofensivo, mas errou um arremesso curto no estouro do cronômetro.

O Fever saltou para uma liderança de 20-2 para começar o jogo, já que Washington errou seus primeiros 10 arremessos. Uma jogada de três pontos de Kone na marca de 4:29 encerrou essa corrida, e a liderança de Indiana caiu para 24-22 quando o quarto chegou ao fim.

No intervalo, os Mystics estavam na frente por 52 a 45, com 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra no segundo quarto.

Washington começou o segundo tempo com uma sequência de 12-4 e ampliou a vantagem para 82-66 após três quartos.

Mitchell jogou sua 233ª partida na temporada regular antes de jogar em um jogo de playoff, empatando com Jia Perkins, que jogou no mesmo número antes de entrar em um jogo de playoff em 2011.