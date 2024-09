Pulisic e McKennie fazem história na Liga dos Campeões para a seleção dos EUA

Christian Pulisic e Weston McKennie se tornaram a primeira dupla de jogadores da seleção dos Estados Unidos a marcar no mesmo dia na Liga dos Campeões da UEFA, quando a principal competição europeia retornou na terça-feira.

Pulisic marcou o primeiro gol do AC Milan na partida da Champions League contra o Liverpool. Isso aconteceu logo depois que McKennie marcou o segundo gol da Juventus durante uma vitória de 3 a 1 sobre o PSV Eindhoven em uma partida anterior.

A partida em San Siro tinha menos de três minutos quando Pulisic fez uma tabela com Álvaro Morata e avançou pelo flanco direito antes de chutar cruzado, no canto inferior.

Foi uma maneira adequada para Pulisic, que faz 26 anos na quarta-feira, comemorar seu aniversário. Mas o Milan não conseguiu aproveitar ao máximo o gol inicial de Pulisic, perdendo por 3 a 1.

“É um resultado ruim para nós”, disse Pulisic à Sky Italy. “Temos que encontrar soluções, melhorar e vencer jogos.”

“Tivemos energia em certos momentos, mas preciso rever a partida. Parece que não conseguimos ir, não conseguimos manter a bola no campo adversário.”

O resultado significa que o Milan tem apenas uma vitória nos primeiros cinco jogos desta temporada.

“Sim, é um começo difícil [to the season]. Não estamos felizes com isso. Temos que mudar as coisas e melhorar.”

O gol de Christian Pulisic no início do jogo não foi suficiente para o Milan no confronto da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Chris Ricco/Getty Images

Pulisic foi o primeiro americano a jogar uma final da Liga dos Campeões quando venceu a competição com o Chelsea em 2021.

Três outros americanos também apareceram no dia de abertura da renovada Champions League, com Ricardo Pepi, Malik Tillman e Richie Ledezma jogando pelo PSV. Mais de seus compatriotas — como Gio Reyna, do Borussia Dortmund, e o atacante lesionado da Juventus, Tim Weah — podem aparecer no final desta semana ou mais adiante na competição.

Com tantos jogadores competindo no mais alto nível do futebol de clubes, isso só pode ser uma boa notícia para o novo técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, enquanto os americanos se preparam para uma Copa do Mundo em casa em 2026.

Pulisic se mudou para o Milan antes do início da temporada passada e teve uma temporada de estreia impressionante no time italiano, com 15 gols em todas as competições.

Isso fez de Pulisic o primeiro meio-campista a marcar mais de 10 gols pelo Milan — excluindo pênaltis — desde Kaká na temporada 2005-06.

Kaká estava no San Siro para a partida de terça-feira e fez um breve discurso para os fãs rossoneri antes do pontapé inicial. O ex-jogador da seleção brasileira — e vencedor da Copa do Mundo — passou seis temporadas no Milan, ajudando-o a conquistar seu último título da Liga dos Campeões em 2007.

Pulisic também começou a temporada atual muito bem, com dois gols e duas assistências nas quatro primeiras partidas do Milan na Série A.

O Milan enfrentará o rival da cidade, a Inter, no domingo.

“Sim, obviamente é uma grande partida”, disse Pulisic. “Temos que estar prontos para lutar e dar tudo porque podemos fazer a diferença.”

Informações da ESPN Stats & Information e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.