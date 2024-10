Purdue demite o coordenador ofensivo Graham Harrell

Purdue demitiu o coordenador ofensivo Graham Harrell no domingo, enquanto o time lutava para marcar pontos contra a competição da FBS.

Harrell, um quarterback recorde da Texas Tech sob o comando de Mike Leach, foi a primeira contratação significativa para o técnico do Boilermakers, Ryan Walters, em 2022. Eles perseguiram e finalmente conseguiram o quarterback transferido Hudson Card, e Purdue marcou 49 pontos e 35 pontos em vitórias sobre Minnesota. e Indiana no final da temporada passada.

Mas depois de abrir com 49 pontos contra o Indiana State, um programa do FCS, Purdue marcou apenas 38 pontos no total em derrotas para Notre Dame, Oregon State e Nebraska. Os Boilermakers não alcançaram a end zone até o final de 1:29 na derrota em casa de sábado por 28 a 10 para o Nebraska.

“Decisões como esta nunca são fáceis”, disse Walters em comunicado. “Depois de avaliar o nosso início de temporada, senti que era melhor para a nossa equipe fazer uma mudança agora. Agradecemos as contribuições de Graham para o nosso programa e desejamos-lhe o melhor no futuro.”

Walters não anunciou imediatamente quem cuidará das jogadas ofensivas e do treinamento dos zagueiros.

Harrell, 39 anos, veio para Purdue com experiência anterior como coordenador em West Virginia, USC e North Texas. Harrell é o assistente mais bem pago de Purdue e deve ganhar US$ 950.000 nesta temporada, bem como US$ 1 milhão em 2025. Harrell jogou uma temporada no CFL e passou de 2010 a 2012 no Green Bay Packers.

Purdue (1-3) visita Wisconsin no sábado.