QB Davis Warren recebe indicação inicial enquanto Michigan avança na abertura

ANN ARBOR, Michigan — A competição de quarterbacks na entressafra de Michigan surgiu com um vencedor surpresa: Davis Warren, um ex-jogador sem reserva e sobrevivente de câncer, começou a vitória de 30 a 10 na abertura da temporada para os atuais campeões nacionais contra o Fresno State no sábado.

Warren, um veterano de Los Angeles, vinha competindo com o júnior Alex Orji pela vaga de titular nas últimas semanas. O veterano do sétimo ano Jack Tuttle também estava na disputa até uma lesão durante o acampamento.

A primeira posse de bola de Michigan no sábado começou com Warren como quarterback, mas terminou com Orji encontrando Donovan Edwards para um passe para touchdown de 3 jardas.

Warren terminou 15 de 25 para 118 jardas com um touchdown e uma interceptação. Orji foi 1 de 2 com a pontuação no drive de abertura.

Warren, de 1,88 m e 88 kg, apareceu em três jogos na temporada passada e teve cinco tentativas de passe; ele jogou em cinco jogos em 2022. Warren entrou no jogo de sábado com 14 tentativas de passe na carreira para 89 jardas e uma interceptação.

Warren era um recruta condecorado até ser diagnosticado com leucemia em março de 2019, quando estava no segundo ano do ensino médio. Warren passou por quimioterapia e voltou a jogar quatro partidas durante a temporada de 2019. Sua temporada sênior em 2020 foi cancelada por causa da pandemia de COVID-19.

Michigan usou Orji como quarterback de mudança para situações de corrida em 2023, atrás do titular JJ McCarthy, uma escolha de primeira rodada do draft da NFL em abril.