QB Grayson McCall do NC State se machuca e sai do jogo do Louisiana Tech

O quarterback do NC State, Grayson McCall, foi descartado para o restante do jogo do Wolfpack contra Louisiana Tech devido a uma lesão não revelada.

McCall teve dificuldades no começo, indo 9 de 13 para 54 jardas. Depois de liderar um drive que resultou em um field goal, McCall foi visto indo para o vestiário com uma toalha na cabeça.

NC State não descreveu a natureza da lesão. O quarterback calouro CJ Bailey entrou no jogo no lugar de McCall.

McCall foi transferido da Coastal Carolina para a NC State na offseason, esperando levar o Wolfpack a um campeonato da ACC. Em vez disso, foi um começo difícil, já que o Wolfpack chegou ao sábado com uma derrota de 51-10 para o Tennessee.