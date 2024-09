QB Jayden Daniels dos Commanders mostra “equilíbrio” na primeira vitória

LANDOVER, Md. — Em um ponto da campanha vencedora do jogo, o quarterback novato do Washington Commanders, Jayden Daniels, não conseguiu evitar rir. Ele estava fazendo jogadas; ele estava a momentos de garantir sua primeira vitória na NFL; ele estava se divertindo.

“É para isso que você vive, esses momentos”, disse Daniels. “É aí que os nomes são feitos na liga.”

Na vitória de último segundo, por 21-18, sobre o New York Giants (0-2), que empatou o recorde dos Commanders em 1-1, Daniels recebeu bastante ajuda. O chutador Austin Seibert, contratado na terça-feira, fez um recorde da franquia de sete field goals, incluindo o decisivo de 30 jardas no estouro do cronômetro, e os running backs Brian Robinson e Austin Ekeler combinaram 218 jardas do scrimmage.

Mas a postura de Daniels — e grandes jogadas — ajudaram a arquitetar a vitória. Ele foi sacado cinco vezes e ficou sob pressão em outras ocasiões. No entanto, ele completou 23 de 29 passes para 226 jardas e correu 10 vezes para 44 jardas no que também foi a primeira vitória de Dan Quinn como técnico de Washington.

Em suas duas últimas investidas, com Washington perdendo por 18 a 15, Daniels, a segunda escolha geral do draft em abril, completou 7 de 9 passes para 91 jardas, enquanto correu duas vezes para 15 jardas.

“Ele continua a mostrar equilíbrio nos altos e baixos do jogo e sendo um jovem quarterback”, disse o recebedor do Washington Olamide Zaccheaus. “Ele estava realmente rindo. Eu amo isso; apenas sendo ele mesmo.”

Daniels correu 16 vezes na derrota de abertura da temporada por 37-20 em Tampa Bay, em parte uma função da pressão de passe dos Bucs combinada com jogar muita cobertura individual. E durante a semana, ele e outros na organização falaram sobre lições que ele poderia aprender com apenas um jogo.

Às vezes, Quinn disse que Daniels poderia ter ficado no bolso por mais tempo com uma leitura de uma jogada. Outras vezes, era uma questão de construir química com o recebedor Terry McLaurin, a quem ele derrubou em um slot fade quando um back-shoulder throw era uma opção melhor. E às vezes Tampa Bay o enganava com suas coberturas, fazendo com que ele predeterminasse suas leituras e perdesse grandes ganhos potenciais.

Mas colegas também apontaram para a postura do novato durante um jogo em que ele teve que escapar de inúmeras pressões. Daniels mostrou essa postura novamente no domingo.

“Ele não se abalou”, disse Robinson. “Nem uma vez por nada negativo que aconteceu. Não vi sua energia cair nem nada. Ele é tão positivo quanto qualquer um em seu time. Mesmo nos momentos mais críticos ou quando as coisas estão acumuladas. Ele é um grande líder nessas situações. Ele é capaz de lutar como nosso quarterback para nos ajudar a ficar em uma situação melhor.”

Daniels ainda não lançou um touchdown — ou uma interceptação.

“Ele tem uma consciência real para a bola”, disse Quinn. “Essa foi uma das coisas que o tornaram tão único ao sair da faculdade. Ele tem uma mentalidade sobre isso.”

Os treinadores também chamam Daniels de um estudo rápido. No início do quarto período de domingo, ele se conectou com Noah Brown para um ganho de 15 jardas no lado direito. Então, no drive final, Washington retornou a um conceito de rota semelhante com Brown. Daniels olhou para a esquerda, então retornou para a direita e se conectou com ele para um ganho de 34 jardas para as 43 jardas dos Giants que deram início ao drive.

“Eu sabia que ele seria capaz de vencer naquela rota se eu tivesse o tempo necessário”, disse Daniels, que trocou camisas após o jogo com o ex-companheiro de equipe da LSU, Malik Nabers.

Daniels também converteu uma terceira e 13 ao correr por 14 jardas. O único soluço: ele foi afastado quando ficou sem fôlego. Enquanto Daniels corria para o campo, ele olhou para a direita e viu o marcador de primeira descida, então cortou para o campo entre dois defensores e foi atingido no estômago pelo cornerback Dru Phillips.

“Ele é um cara durão”, disse Robinson. “Com o tempo, ele vai continuar a mostrar como é um jogador. O que mais eu poderia querer de um quarterback que está disposto a colocar seu corpo em risco em um momento crítico?”

“Não é a primeira vez, então não é nenhuma novidade para mim”, disse Daniels sobre manter a postura apesar dos inúmeros golpes.

Seibert, enquanto isso, foi o quinto kicker que Washington contratou desde março. Ele recebeu uma bola de jogo de Quinn após a vitória.

“Essa é uma ótima maneira de me dar as boas-vindas”, disse Seibert. “Então estou feliz com isso. … Você tem que aproveitar as oportunidades que se apresentam.”

Seibert fez seis chutes de 33 jardas e um de 45. Ele terminou a uma cesta de empatar o recorde da NFL.

“Eu nunca vi nada assim”, disse o linebacker Bobby Wagner. “Só uma performance especial.”