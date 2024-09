QB Justin Herbert machuca a perna na vitória do Los Angeles Chargers

CHARLOTTE, NC — O quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, machucou a perna direita inferior na vitória de domingo sobre o Carolina Panthers. Ele disse aos repórteres que saberia mais sobre a gravidade da lesão “nos próximos dias”.

A lesão aconteceu no terceiro quarto, quando Herbert tentou escapar do pocket, mas foi puxado por trás pelo linebacker DJ Johnson e atingido no rosto pelo defensive end Jayden Peevy simultaneamente, fazendo com que a parte inferior de seu corpo ficasse presa sob Johnson enquanto Peevy o atingia por cima.

Herbert ficou deitado no campo e saiu andando com cuidado antes de entrar em uma tenda médica na lateral do campo, onde, segundo ele, os treinadores aplicaram fita médica no ferimento.

Ele não perdeu um snap e não especificou onde estava a lesão na parte inferior do corpo, mas disse que fez uma ressonância magnética após o jogo. Após sua entrevista coletiva, Herbert andou mancando significativamente.

Escolhas do editor

Ele terminou o jogo com 130 jardas de passe — o segundo menor total de sua carreira —, dois touchdowns e uma interceptação.

“Acho que ele lembrou a todos que é um dos melhores quarterbacks da National Football League”, disse o técnico Jim Harbaugh.

Em julho, Herbert foi diagnosticado com uma lesão na fáscia plantar no pé direito. Ele passou duas semanas em uma bota de caminhada antes de retornar aos treinos em 19 de agosto e não demonstrou nenhum problema ou restrição com o pé direito desde então.