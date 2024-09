QB Matthew Sluka deixando a UNLV – O que sabemos e o que vem a seguir

Depois de liderar seu time para um início de 3-0, o quarterback titular da UNLV, Matthew Sluka, anunciou na noite de terça-feira que não jogaria mais pelos Rebels por causa de promessas feitas sobre sua compensação NIL que não foram cumpridas.

Sluka, uma transferência da Holy Cross, planeja ficar de fora do resto da temporada como redshirt e reentrar no portal de transferências em dezembro. Sua decisão repentina levanta questões sobre a natureza de seu acordo financeiro com a UNLV, como o acordo fracassou e quem, em última análise, carrega a responsabilidade por um time invicto perder seu principal quarterback.

Aqui está o que você precisa saber à medida que esta história continua a se desenvolver:

Quem é Matthew Sluka?

Sluka se juntou à UNLV neste verão após uma carreira condecorada no nível FCS em Holy Cross. O veterano de 6 pés e 3 polegadas e 215 libras foi titular por três anos e duas vezes finalista do Prêmio Walter Payton, que vai para o melhor jogador ofensivo da FCS. Sluka ganhou as honras de Jogador Ofensivo do Ano da Patriot League em 2023 após produzir 1.728 jardas de passe e 1.247 jardas de corrida com 29 touchdowns no total.

No final da temporada, o técnico do Holy Cross, Bob Chesney, e sua equipe saíram para assumir James Madison e Sluka optou por testar suas opções no portal de transferência. A UNLV o trouxe depois de perder o quarterback titular Jayden Maiava, o Calouro do Ano da Mountain West, para a USC.

Após três jogos, Sluka liderou todos os quarterbacks do Mountain West em jardas corridas por jogo e teve 253 jardas corridas no total. Ele lançou para 318 jardas com sete touchdowns no total e um turnover enquanto liderava o ataque dos Rebels que está em quinto lugar no FBS em corridas.

Como está o desempenho da UNLV nesta temporada?

Após uma impressionante temporada de estreia de 9-5, o técnico Barry Odom colocou os Rebels na caça por uma vaga no expandido College Football Playoff de 12 times. A UNLV está com um início de 3-0 com vitórias inesperadas na estrada contra os programas do Big 12 Houston e Kansas. Sluka impulsionou a vitória do time sobre os Jayhawks em 13 de setembro com 124 jardas corridas em 19 corridas, mais 86 jardas de passe e um touchdown.

Os Rebels subiram para o 23º lugar na pesquisa dos treinadores esta semana após sua semana ociosa. UNLV e Boise State surgiram como escolhas populares para ganhar uma vaga no playoff expandido inaugural. Se os Rebels vencerem o Mountain West, eles terão uma grande chance de ganhar a oferta.

O que sabemos sobre a saída de Sluka

O representante de Sluka na NIL, Marcus Cromartie da Equity Sports, disse à ESPN que Sluka está deixando o programa depois que um treinador da UNLV lhe prometeu verbalmente um mínimo de US$ 100.000 e ele recebeu apenas US$ 3.000.

Seu pai, Bob Sluka, disse à ESPN que eles tinham um acordo verbal com o coordenador ofensivo da UNLV, Brennan Marion, para o que eles acreditavam ser um “número razoável e justo”, mesmo que fosse muito menor do que o oferecido pelos programas Power 4, mas os pagamentos foram atrasados ​​repetidamente e nenhum esforço foi feito para formalizar um contrato com seu coletivo para esse valor.

Sluka foi um dos principais jogadores do FCS antes de entrar no portal de transferências após a temporada de 2023. Danny Wild/USA TODAY Esportes

Após a vitória da UNLV sobre o Kansas, Bob Sluka disse que Odom e Cromartie conversaram em 19 de setembro e o técnico se recusou a manter o acordo, oferecendo US$ 3.000 para custos de realocação e afirmando que a oferta não era válida porque não veio dele. O acampamento de Sluka alega que nunca foi até Odom em busca de mais dinheiro, apenas o que lhes foi prometido antecipadamente. Marion se recusou a comentar com a ESPN.

Rob Sine, da Blueprint Sports, a empresa que administra o coletivo da UNLV, confirmou à ESPN que Sluka não tinha acordo por escrito com o coletivo e disse que o coletivo não estava ciente de nenhuma promessa de pagar a Sluka US$ 100.000. Sine também confirmou que Sluka recebeu um pagamento de US$ 3.000.

Em uma declaração, a UNLV disse que os representantes de Sluka fizeram exigências financeiras para continuar jogando, o que seu departamento de atletismo interpretou como uma violação das regras de pagamento por jogo da NCAA e da lei estadual de Nevada. “A UNLV não se envolve em tais atividades, nem responde a ameaças implícitas”, disse a escola na declaração.

Como Sluka pode sair durante a temporada?

Jogadores de futebol americano universitário não podem entrar no portal de transferências neste momento, mas podem sair de um programa quando quiserem. A janela do portal de transferências da NCAA não abre até 9 de dezembro, que é a segunda-feira após os jogos do campeonato da conferência. Sluka não poderá inserir seu nome no portal até então e não poderá se juntar a outro time para continuar jogando em 2024.

A decisão que Sluka tomou não é incomum no mundo do recrutamento de transferências. Todo ano, muitos jogadores decidem se transferir por causa de desentendimentos sobre valor NIL e pagamentos, e houve vários casos de jogadores entrando novamente no portal de transferências nesta primavera para buscar mais dinheiro de outra escola.

Deixando as questões financeiras de lado, sua motivação para sair agora é aproveitar a regra de quatro jogos de redshirt e jogar mais uma temporada universitária em 2025.

O que é a regra da camisa vermelha?

Jogadores de futebol americano universitário podem ganhar uma temporada adicional de elegibilidade se jogarem quatro jogos ou menos em um ano e fizerem uma temporada de redshirt. A regra foi implementada em 2018 e é tradicionalmente destinada a jogadores mais jovens que jogam snaps limitados como reservas. A NCAA está atualmente considerando estender esse máximo de quatro jogos para isentar jogos de título de conferência, bowl e College Football Playoff. Sluka jogou quatro temporadas em Holy Cross e não utilizou um ano de redshirt. Como ele começou sua carreira em 2020 durante a COVID-19, ele poderia aproveitar uma temporada extra de elegibilidade em 2024. Ao ficar de redshirt, ele poderá jogar em 2025.

Disputas NIL como essa são comuns?

Problemas como esses ocorrem o tempo todo, mas raramente vazam para o público. O quarterback Jaden Rashada processando o técnico da Flórida Billy Napier e outros por um acordo fracassado de US$ 13,85 milhões é de longe o exemplo mais proeminente de um jogador tentando responsabilizar uma escola por promessas não cumpridas, mas esses problemas ocorrem com frequência em um mercado onde oportunidades NIL podem ser exageradas durante o processo de recrutamento.

Os acordos que os jogadores fazem com os coletivos NIL da escola não são contratos de trabalho vinculativos. Jogadores e suas famílias ou representantes buscando mais dinheiro de um coletivo do que foi inicialmente acordado é comum, especialmente se eles recebem melhores ofertas de outros programas. Mas igualmente comuns são os casos de jogadores ganhando menos dinheiro do que esperavam ou do que lhes foi prometido, verbalmente ou por escrito.

“Somos uma família trabalhadora”, disse Bob Sluka à ESPN. “Para poder ter um atleta como Matt, nem nos importamos muito com o dinheiro. Mas há um princípio nisso. Ele não é o primeiro atleta a ter isso acontecendo. Ouvimos de um milhão de crianças que elas não recebem seu dinheiro. Então, talvez Matt tenha que ser o garoto-propaganda, mas não queremos que ele seja. Mas não vamos deixar Barry Odom simplesmente se levantar e dizer: ‘F-se, não vou te pagar, coloque sua bunda no campo.'”

O que isso diz sobre o estado e o futuro do NIL?

A saída de Sluka da UNLV destaca uma questão preocupante para todas as partes em um momento em que as regras sobre remuneração de jogadores estão prestes a mudar drasticamente.

Se aprovado, o acordo antitruste House v. NCAA trará uma nova era de compartilhamento de receita no atletismo universitário a partir de 2025-26. As escolas poderão pagar diretamente seus atletas por meio de acordos NIL até um limite, esperado entre US$ 20 e US$ 23 milhões por escola no ano que vem, com aumentos anuais.

Esse acordo está atualmente suspenso depois que a juíza Claudia Wilken se recusou a conceder aprovação preliminar em 5 de setembro e ordenou que os advogados “voltassem à prancheta” em relação às restrições em torno de pagamentos NIL de terceiros de coletivos.

Nesse processo de modernização do atletismo universitário, a NCAA há muito se opõe à mudança para um modelo que considera seus atletas funcionários de suas escolas e passou vários anos fazendo lobby no Congresso por ajuda junto à legislatura federal para impedir que atletas sejam considerados funcionários.

O que vem a seguir para a UNLV?

Os Rebels seguirão com os veteranos Hajj-Malik Williams e Cameron Friel como suas principais opções para quarterbacks quando entrarem na disputa da conferência Mountain West no sábado contra o Fresno State.

Williams, uma transferência da FCS de Campbell, apareceu em dois jogos nesta temporada e correu por 88 jardas em 10 corridas durante a vitória esmagadora de 72-14 da UNLV sobre Utah Tech. Ele se tornou o maior passador de todos os tempos de Campbell com 8.236 jardas e 58 touchdowns ao longo de suas cinco temporadas no programa. Friel ganhou 10 partidas pelos Rebels nas últimas duas temporadas.

Adam Rittenberg contribuiu para este relatório.