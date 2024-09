QB Matthew Sluka deixará a UNLV, diz que ‘representações’ não são mantidas

LAS VEGAS — Matthew Sluka, o quarterback titular da invicta UNLV, anunciou na terça-feira à noite nas redes sociais que não jogará mais nenhuma partida nesta temporada.

Sluka disse que, em vez disso, usará seu ano de reserva.

“Eu me comprometi com a UNLV com base em certas representações que me foram feitas, que não foram mantidas depois que me matriculei”, Sluka postou no X. “Apesar das discussões, ficou claro que esses compromissos não seriam cumpridos no futuro. Desejo aos meus companheiros de equipe boa sorte nesta temporada e espero pelo sucesso contínuo do programa.”

O veterano completou 21 de 48 passes para 318 jardas, seis touchdowns e uma interceptação para os Rebels (3-0) nesta temporada. Ele também correu 39 vezes para 286 jardas e um touchdown.

Em uma vitória de 23-20 sobre o Kansas em 13 de setembro, Sluka liderou os Rebels em um drive de 18 jogadas e 75 jardas que terminou com Kylin James marcando em quarta e gol da linha de 1 jarda com 1:51 restantes. Sluka correu por 113 jardas no jogo.

A UNLV está programada para receber a Fresno State (3-1, 1-0) na abertura da Mountain West Conference no sábado.

O veterano transferido passou os primeiros quatro anos de sua carreira universitária no programa Holy Cross da Football Championship Subdivision, onde ficou em primeiro lugar em eficiência de passes (147,4), segundo em jardas corridas (3.583), segundo em touchdowns corridos (38), quinto em jardas aéreas (5.916) e quinto em touchdowns aéreos (59).

Ele correu para um recorde de 330 jardas como quarterback da Divisão I da NCAA em uma derrota para Lafayette em 2023.