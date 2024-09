QB Shedeur Sanders lidera Colorado sobre Colorado State

FORT COLLINS, Colorado — O técnico do Colorado, Deion Sanders, disse após a vitória por 28 a 6 sobre o Colorado State na noite de sábado que os Rams tornaram o jogo mais pessoal depois de criticarem seus jogadores e seu programa.

O quarterback Shedeur Sanders foi mais direto: “Eles simplesmente pediram.”

Comentários do quarterback Brayden Fowler-Nicolosi e do receiver Tory Horton feitos durante uma entrevista de dia da mídia com uma estação de televisão local surgiram nas redes sociais esta semana. Horton lamentou uma derrota de 43-35 para o Colorado no ano passado, dizendo: “Nós deveríamos ter assassinado aqueles caras, e eles saíram com aquela atitude de que estavam no topo do mundo, e esta não é uma história de Cinderela. Estamos vindo para vingança.”

Fowler-Nicolosi disse: “Acho que isso mostra que o hype, o trem da mídia, só te leva até certo ponto no final do dia. Você tem que alinhar 11 caras contra os nossos 11 caras e descobriremos quem quer mais. Veremos até onde os seguidores do Instagram os levam.”

Em resposta, o Colorado fez seu melhor jogo da temporada, com Sanders lançando para 310 jardas e quatro touchdowns, Travis Hunter teve 13 recepções para 100 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, e a linha ofensiva abriu brechas para o jogo corrido e permitiu apenas um sack.

“Jogo pessoal, jogo emocional”, disse Deion Sanders. “Eles meio que fazem assim. Só queremos jogar futebol. O desrespeito foi desnecessário durante a semana. Sabíamos que entrar no jogo seria um pouco pessoal, e foi.”

Sanders disse que durante os aquecimentos pré-jogo um jogador do Colorado State correu para o técnico de recebedores Jason Phillips e deu uma cotovelada nele. Então, durante o jogo, com o Colorado State perdendo por 14-3, Fowler-Nicolosi fez um gesto para Hunter sinalizando que ele era muito pequeno após uma corrida para fora dos limites.

“Quão estúpido é isso? Este é Travis Hunter. Tipo, quem faz isso?” Deion Sanders disse. “Eu não permitiria que meus filhos fizessem isso. Mas quando você permite que crianças se sentem em uma entrevista e falem contra nós? Vamos lá, cachorro.”

Sanders também foi questionado sobre a realização de jogadas de passe com menos de um minuto para o fim do jogo e a vitória foi garantida.

“Queríamos marcar. O jogo é sobre marcar, não é?” Deion Sanders disse. “Não conheço o protocolo. Enquanto o outro time estiver tentando marcar, nós estamos tentando marcar. Essa é a minha regra.”

Sanders disse que queria que seu time saísse e vencesse decisivamente. Os Buffaloes fizeram isso desde o começo, uma grande diferença de uma derrota de 28-10 para Nebraska, na qual Shedeur Sanders foi sacado cinco vezes e o Colorado conseguiu 16 jardas de corrida.

No sábado, o Colorado teve 109 jardas de corrida, com média de 5,7 por corrida, e cedeu apenas uma corrida em 49 tentativas. Como um aceno para o desempenho de seus companheiros de equipe, Sanders e Hunter fizeram a linha ofensiva ficar atrás deles durante as entrevistas pós-jogo.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Vocês os enterraram na semana passada depois do jogo. Houve muito ódio e desdém e, ‘Lá vamos nós de novo.’ Foi isso que eles receberam”, disse Deion Sanders. “Esses são homens jovens. Eles ainda estão cheios de sentimentos e emoções. Eles recebem essas mensagens de texto. Eles recebem as DMs. Isso não os faz se sentir bem.”

Quanto ao seu jogo, Hunter disse que não teve nenhuma motivação extra depois que foi eliminado deste jogo há um ano e enviado para o hospital. Ele podia ser visto durante os aquecimentos pré-jogo olhando para a multidão, que gritava palavrões para o Colorado, e silenciosamente concordando.

Além de suas jardas de recepção, touchdowns e interceptação, Hunter teve cinco tackles e um passe desviado jogando 123 de 138 snaps de scrimmage. O Colorado disse que acreditava-se que era a primeira vez na era moderna da história do futebol universitário que um jogador registrava a linha de estatísticas completa de Hunter.

Talvez a única coisa surpreendente sobre seu desempenho é que ele se retirou do jogo após perseguir Avery Morrow em uma corrida de 62 jardas no quarto período. O Colorado State marcou seu único touchdown duas jogadas depois, com Hunter no banco.

“Fiquei bravo com ele por ter tirado o jogo também. Eu disse para nunca mais fazer isso. Volte na próxima vez”, disse Shedeur Sanders.

“Essa é provavelmente a primeira vez que eu faço isso”, disse Hunter sobre se retirar do jogo. “Porque normalmente quando eu os derrubo, consigo recuperar o fôlego e me levantar. Daquela vez, não sei o que aconteceu.”

Questionado se isso era tão bom quanto Hunter pode ser, Deion Sanders disse: “Não. Travis é fenomenal semana após semana. Temos um quarterback que é fenomenal também. Só temos que protegê-lo. Acho que o país inteiro sabe disso. Fizemos um ótimo trabalho hoje. Quando você nos vir fazer isso, verá 36 de 49, sem turnovers.”

Sanders disse que seus jogadores estavam cientes do que foi dito e escrito sobre eles após a derrota para Nebraska. Mas ele também destacou a melhora que viu na defesa no segundo tempo daquela derrota, e os avanços que a linha ofensiva fez.

“Ouvimos todas as tolices. Poderíamos muito bem abandonar a temporada com uma derrota”, disse Sanders. “Você sabe quantas pessoas perderam um jogo no futebol universitário? Existem alguns times realmente bons que perderam um jogo. Gostaríamos de pensar que somos um deles. Sim, estamos desenvolvendo algumas coisas. Sim, estamos trabalhando em algumas coisas. Mas você vê que esta flecha está indo na direção certa.”