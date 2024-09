Qinwen Zheng vence Donna Vekic na última final feminina do US Open

NOVA YORK — Qinwen Zheng derrotou Donna Vekic em uma revanche da final olímpica, avançando para as quartas de final do US Open com uma vitória por 7-6 (2), 4-6, 6-2 na manhã de segunda-feira, no mais recente resultado de uma partida feminina na história do torneio.

Eram 2h15 da manhã quando Zheng, cabeça de chave número 7, finalizou a partida que durou 2 horas e 50 minutos, um teste muito mais difícil e longo do que o que ela enfrentou de Vekic no mês passado em Paris.

Zheng ganhou o primeiro ouro de simples da China no tênis com aquela vitória de 6-2, 6-3 naquele dia. Ela não foi tão dominante nas quadras duras do US Open, onde Vekic se sente muito mais confortável do que no saibro de Roland Garros.

Mas Zheng é bem difícil de vencer em quadras duras, tendo chegado à sua primeira final de Grand Slam este ano no Aberto da Austrália, onde perdeu para Aryna Sabalenka.

Ela jogará novamente contra Sabalenka, a segunda cabeça de chave que também derrotou Zheng no ano passado nas quartas de final em Flushing Meadows, na terça-feira.