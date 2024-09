Quais são as prioridades imediatas de Pochettino para a seleção masculina dos EUA?

NOVA YORK — Em meio aos sorrisos e tapinhas nas costas que ocorreram durante a apresentação de Mauricio Pochettino como o novo técnico da seleção masculina dos Estados Unidos na sexta-feira, houve uma corrente oculta mais preocupante.

Pochettino tem muito trabalho a fazer.

A eliminação na fase de grupos da Copa América deste verão, e até mesmo algumas partidas antes daquele torneio, mostraram que a seleção dos EUA regrediu desde a Copa do Mundo de 2022. A janela internacional de setembro recentemente concluída, que viu os EUA serem derrotados em casa pelo Canadá pela primeira vez em 67 anos e depois empatarem com a Nova Zelândia por 1 a 1, reforçou esse sentimento.

É verdade que assumir um time em dificuldades é geralmente como os treinadores são contratados em primeiro lugar. O tipo de saída do tipo Sir Alex Ferguson, sair-nos-seus-próprios-termos, é raro. Normalmente, o novo gerente entra porque uma correção de curso é muito necessária, e esse é obviamente o caso aqui.

Então, quais são as prioridades de Pochettino enquanto ele começa a se aprofundar no trabalho? Na coletiva de imprensa de sexta-feira, o argentino pareceu relutante em entrar em muitos detalhes, mas ele deixou pistas suficientes para sugerir como ele irá prosseguir.

Primeiro, um pouco de cura precisa acontecer. Para Pochettino, os resultados da semana passada não foram surpreendentes. A dor das performances da Copa América ainda estava muito fresca. Superar isso significa conhecer os jogadores e encontrar maneiras de maximizar seus pontos fortes e minimizar suas fraquezas. Eles precisam acreditar em si mesmos novamente.

Também significa se conectar com eles além de apenas táticas e níveis de habilidade. Espere que Pochettino passe muito tempo visitando os jogadores no próximo mês, animando-os e lembrando-os de seus talentos.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“O jogador precisa sentir que você se importa”, disse Pochettino. “Quando o jogador sente que você se importa, você pode tirar o melhor dele.”

Ele acrescentou: “Vamos trabalhar e criar o padrão certo a seguir, para ganhar confiança, recuperar a confiança e começar a atuar juntos. Mas, claro, acho que é uma geração muito boa de jogadores.”

Esse processo também exigirá que os jogadores ganhem a confiança da nova comissão técnica. Mais de uma vez, Pochettino falou da necessidade de não apenas “jogar” por uma seleção nacional, mas também de “competir” por ela. Isso tem sido um problema durante o verão, levando alguns jogadores a concluir que uma mudança de cultura era necessária.

Embora haja uma sensação de que o ônus disso recai sobre os jogadores, o treinador define padrões. Pochettino precisará ser firme ao explicar o que são e então aplicá-los. Distribuir — ou retirar — tempo de jogo é a carta final que ele pode jogar.

Ele também precisará resolver qual será o estilo de jogo do time. No passado, ele preferia que seus times pressionassem agressivamente e então atacassem rapidamente. Mas ele também quer que seus times sejam capazes de jogar na retaguarda quando a situação exigir, já que ter vários estilos na bolsa tática é um grampo de bons times. Essa última característica é algo com o qual ele precisará pisar com cuidado, especialmente dada a fragilidade demonstrada pela linha de defesa durante o verão.

Pochettino parece perceber que não serão apenas os jogadores que terão que se adaptar. Ele e sua equipe também farão alguns ajustes e, juntos, precisarão produzir um estilo coeso.

“Eu sempre disse que precisamos ver o jogador, sentir o jogador, ver todas as características”, disse ele. “Mas acho que somos muito flexíveis.” Ele acrescentou que precisará “criar essa plataforma que, quando eles vierem, os jogadores chegarem à seleção nacional, eles precisam saber exatamente o que precisamos fazer, como precisamos competir, como precisamos nos comportar como um time. E… o talento está lá. É só criar a melhor plataforma para eles se expressarem.”

jogar 1:06 Pochettino promete que ‘a porta está aberta’ para todos os jogadores dos EUA Mauricio Pochettino diz que não haverá preconceito em relação a jogadores europeus na seleção da seleção masculina dos EUA.

Há a questão de se Pochettino terá tempo suficiente para implementar sua abordagem. Restam apenas nove janelas internacionais, incluindo o período pré-Copa do Mundo. Mas Pochettino não quer que os jogadores usem a falta de tempo de treinamento como desculpa se tiverem dificuldade para se adaptar. Pelo que ele viu, o atual grupo de jogadores é inteligente o suficiente e tem capacidade para assumir novos conceitos de jogo rapidamente.

“Vejo que os jogadores são tão inteligentes e tão talentosos e eles podem, eu acho, jogar de uma maneira diferente”, ele disse. “E com certeza eu acho que temos tempo. Temos tempo e precisamos realmente acreditar e pensar em coisas grandes. Precisamos acreditar que podemos vencer, que podemos vencer a Copa do Mundo. Porque se não, vai ser muito difícil me mostrar, e queremos jogadores que cheguem no primeiro dia no campo de treinamento e pensem grande e essa é a única maneira de criar essa filosofia ou essa ideia completamente para atuar e realmente colocar seu talento a serviço do time.”

Isso não quer dizer que não haverá soluços ou contratempos. Mas Pochettino, neste momento, está pensando no que é possível, tanto para os jogadores quanto para a equipe.

“Isso vai ser um desafio enorme”, ele disse. “Vamos ser muito clínicos e tentar transmitir todas as informações ao mesmo tempo. Jogadores, é difícil estar concentrado, focado e mais neste momento, mas acho que precisamos ser inteligentes o suficiente na maneira como estamos abordando as coisas para obter o melhor delas.”

Embora Pochettino tenha sido contratado de olho na Copa do Mundo, no curto prazo há outras competições para se pensar. Há a Liga das Nações da Concacaf em novembro e março. Então vem a Copa Ouro da Concacaf no próximo verão, que terá um cenário de torneio mais familiar com uma fase de grupos e rodadas eliminatórias.

É verdade que eles não envolverão um nível de competição da Copa do Mundo, mas, considerando como os EUA têm lutado contra os adversários da Concacaf ultimamente, não é um evento para o qual o time pode torcer o nariz. Pochettino parece disposto a levar as coisas passo a passo.

“Para mim, a prioridade agora é melhorar, melhorar e melhorar e fornecer à equipe as melhores ferramentas para que o talento tenha um bom desempenho o mais rápido possível”, disse ele.

Depois de um verão brutal, uma melhora seria um acontecimento bem-vindo.