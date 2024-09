Quando Tua Tagovailoa pode retornar e o que vem por aí para os Dolphins?

MIAMI — O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, jogou uma temporada completa pela primeira vez em sua carreira na NFL em 2023. Ele liderou a NFL em jardas aéreas e levou o melhor ataque da liga a uma temporada de 11 vitórias e uma vaga no wild card da AFC.

Os Dolphins o recompensaram com uma extensão de contrato de quatro anos e US$ 212,1 milhões nesta offseason, com a esperança de que ele e a equipe dessem mais um passo à frente em 2024.

Mas a temporada de 2024 vacilou no começo. Tagovailoa sofreu a terceira concussão documentada de sua carreira na NFL em uma derrota na Semana 2 para o Buffalo Bills. Ele foi colocado na reserva de lesionados dias depois.

No primeiro jogo dos Dolphins sem ele, eles perderam por 24 a 3 para o Seattle Seahawks no domingo. O quarterback reserva Skylar Thompson não impressionou, lançando para 107 jardas antes de ser eliminado do jogo com uma lesão na costela no meio do terceiro quarto. Tim Boyle, seu reserva, não se saiu muito melhor, terminando o jogo completando 7 de 13 passes para 79 jardas. O ataque teve 205 jardas no total, quase 200 jardas abaixo da média da temporada em 2023.

Os Dolphins estão em três jogos em uma temporada de 17 jogos, mas estão em uma conferência AFC carregada. Com Tagovailoa fora por pelo menos os próximos três jogos, o ataque de Miami enfrenta um futuro incerto.

Com jogos contra o Tennessee Titans, New England Patriots, Indianapolis Colts e Arizona Cardinals antes de uma visita aos Bills em 3 de novembro, o cronograma inicial dos Dolphins é favorável. Mas a situação do quarterback tem o potencial de segurar uma das salas de wide receiver mais caras da NFL (US$ 48,7 milhões), limitando esse ataque como um todo.

Com o futuro de Tagovailoa ainda incerto, aqui está o que sabemos sobre a posição dele e dos Dolphins.

Quando os Dolphins colocaram Tua Tagovailoa na IR, isso significou que ele perderia no mínimo os próximos quatro jogos. Kevin Sabitus/Getty Images

Tagovailoa compareceu ao jogo dos Dolphins no último fim de semana em Seattle. Por quanto tempo ele ficará na lista de reservas lesionados e quais são os obstáculos que ele precisa superar para jogar novamente?

As regras da NFL determinam que um jogador colocado na reserva de lesionados deve perder pelo menos os próximos quatro jogos de seu time — então Tagovailoa ainda tem três jogos pela frente. Os Dolphins jogam contra o Tennessee Titans e o New England Patriots nas próximas duas semanas antes de sua folga da Semana 6. O último jogo dessa sequência é contra o Indianapolis Colts em 20 de outubro.

McDaniel disse repetidamente que não há um cronograma para o retorno de Tagovailoa. Os Dolphins estão focados em seu quarterback de franquia estar saudável.

“A grande coisa sobre IR é que há — por um mês, não há cronogramas”, disse McDaniel na semana passada. “Eu sempre digo isso, mas não tenho certeza se as pessoas entendem bem; se você define um cronograma com base nas informações que você tem hoje, quanto do que acontece está cumprindo a profecia desse cronograma? E isso é a coisa certa? Especialmente com concorrentes e coisas assim, às vezes você pode fazer mais mal do que bem.

“Não se preocupar com nada relacionado a cronogramas é muito fortalecedor para ele como ser humano se recuperar de lesões, e esse é o único fator motivador que você tem quando lida com jogadores, suas carreiras e suas lesões.”

Se e quando Tagovailoa retornar, ele precisará ser mais cuidadoso ao evitar contato. Foto AP/Lynne Sladky

Se Tagovailoa for liberado para retornar, o que os Dolphins estão dizendo sobre seu futuro nesta temporada e nas próximas?

Embora estejam focados em fazer com que ele recupere a saúde, os Dolphins não sugeriram publicamente que Tagovailoa não será seu quarterback titular enquanto seu desempenho o exigir.

O que deve mudar, no entanto, é como ele se protegerá no futuro.

A concussão mais recente de Tagovailoa ocorreu quando ele iniciou contato com o defensor do Bills, Damar Hamlin, após lutar por um primeiro down. Não é isso que ele foi treinado para fazer; especificamente após sofrer duas concussões confirmadas em 2022, Tagovailoa disse que em outubro, se ele correr, espera-se que ele deslize.

“Meus treinadores me disseram: ‘Nós nunca queremos que você [initiate contact],'” Tagovailoa disse. “Obviamente, eu entendo isso, saindo da lesão e do que aconteceu antes com a concussão. Mas para mim, é futebol. Você vai lá e para mim, eu posso ver o primeiro down em instâncias, e quero fazer tudo o que eu puder para ir e pegá-lo.”

McDaniel disse antes do jogo da Semana 3 de Miami que entendia por que um jogador poderia iniciar o contato durante uma corrida — mas ele não tolera isso de seus quarterbacks.

“Eu aprecio o espírito competitivo e a luta por cada jarda, mas não treino quarterbacks para tentar atropelar os defensores”, disse McDaniel. “No entanto, você tenta jogar um esporte competitivo em que as pessoas tentam derrubá-lo com vigor e, às vezes, a competitividade toma conta. Eu realmente não julgo isso tanto quanto tento ter lições aprendidas e ser capaz de articular: ‘OK, bem, o que você pode fazer no futuro?’ Não estou me adaptando — tenho a mesma filosofia. É bem, nessa situação, talvez identificar a linha de jarda e correr para o espaço ou deslizar.”

Caso Tua não retorne, os Dolphins e os representantes do QB provavelmente negociarão um acordo em relação ao dinheiro devido ao jogador. Imagens de Sam Navarro-Imagn

Se ele não puder ser liberado clinicamente para jogar, o que os Dolphins devem a Tagovailoa e como isso afeta o teto salarial? Como esse valor muda se ele for liberado, mas escolher se aposentar?

A extensão de Tagovailoa inclui $ 167,1 milhões em dinheiro garantido, $ 93,1 milhões dos quais foram totalmente garantidos na assinatura. Se ele nunca for liberado clinicamente para jogar, ele tem direito a todos os $ 167,1 milhões. Nesse caso, os Dolphins estão segurados por até $ 49,3 milhões do contrato de Tagovailoa – embora não se saiba se concussões são excluídas da apólice de seguro dos Dolphins.

Duas fontes do setor de seguros sem conhecimento direto da política de Miami disseram à ESPN que esperavam que as concussões fossem excluídas da cobertura da apólice de Miami para Tagovailoa, com base em sua experiência trabalhando com seguradoras.

Se Tagovailoa for liberado clinicamente para jogar e se aposentar, ele perde seu direito a qualquer parte de seu dinheiro garantido restante. O resultado mais provável neste cenário é Tagovailoa e os Dolphins chegarem a algum tipo de acordo de boa-fé — incluindo o time não tentar recuperar nenhuma parte do bônus de assinatura de $ 42 milhões de Tagovailoa. Uma fonte de consultoria da NFL sem conhecimento direto do plano dos Dolphins sugeriu à ESPN que se Tagovailoa esperasse até depois da temporada para se aposentar, os Dolphins poderiam aconselhá-lo a fazê-lo depois de 1º de junho, o que lhes daria uma taxa de teto de $ 8,4 milhões em 2025. Os $ 25,2 milhões restantes contariam então contra o teto salarial de 2026.

O “resultado provável” se Tagovailoa se aposentasse, disse a fonte, é que os Dolphins permitiriam que ele mantivesse seu bônus de assinatura e possivelmente um acordo adicional — embora provavelmente não seja uma quantia significativa em relação ao seu contrato.

Nem Tagovailoa nem nenhum de seus companheiros de equipe ou treinadores dos Dolphins sugeriram que ele planeja se aposentar.

Se ele não jogar novamente, onde ficarão os Dolphins?

A aposentadoria de Tagovailoa interromperia instantaneamente o cronograma do time como um candidato ao Super Bowl. Miami foi construído para vencer agora com jogadores habilidosos como Tyreek Hill, Jaylen Waddle e De’Von Achane todos sob controle do time pelas próximas temporadas. Mas o elenco de apoio provavelmente não importará sem o quarterback certo no lugar.

Thompson, Boyle e Tyler Huntley são os atuais quarterbacks dos Dolphins, mas se Tagovailoa não retornar, Miami pode recorrer a um veterano como Ryan Tannehill, negociar por um veterano como Jimmy Garoppolo ou negociar por um jovem quarterback em busca de uma nova posição em Bryce Young.

Thompson tem um ano restante em seu contrato de novato, mas é improvável que ele entre na temporada de 2025 como titular de Miami neste cenário. Se Tagovailoa não jogar novamente nesta temporada, Miami pode ganhar uma escolha alta no draft da NFL de 2025 e usar essa seleção em um quarterback. Shedeur Sanders do Colorado, Cam Ward do Miami e Carson Beck da Geórgia estão entre os principais QBs disponíveis no draft de 2025.

De qualquer forma, a posição de quarterback precisaria ser abordada sem Tagovailoa. Não fazê-lo pode resultar em uma redefinição do que antes era uma reconstrução promissora.

Skylar Thompson, reserva principal de Tagovailoa, está lidando com uma lesão nas costelas sofrida contra os Seahawks no domingo. Foto de Peter Joneleit/Icon Sportswire

Se Thompson se recuperar da lesão na costela, ele será titular novamente?

Esta é a sala de quarterbacks menos experientes que os Dolphins têm desde que Tagovailoa foi selecionado em quinto lugar geral em 2020. Quando os Dolphins contrataram Huntley do time de treino dos Ravens, McDaniel disse que a mudança tinha como objetivo adicionar profundidade atrás de Thompson.

Ele deixou a porta aberta para uma competição, no entanto. Particularmente após Thompson e a performance dos Dolphins contra Seattle na Semana 3, Huntley pode ver o campo em breve. McDaniel descreveu a lesão na costela de Thompson como “dolorosa” e a equipe deveria saber a extensão total na segunda-feira.

“Eu acho que ajuda a dinâmica da sala dar outro cara com histórico de titular para esse time”, disse McDaniel na semana passada após adicionar Huntley, “e dá outra adição adicional de um cara que é um chamador de sinal que um time pode apoiar. Fiquei feliz em adicionar — o que fomos capazes de fazer na sala do quarterback — em adicionar Boyle, mas acho que [adding Huntley] é mais diretamente apoiar Skylar e então você sempre deixa a competição acontecer quando ela está em campo, mas essa foi uma jogada de profundidade, com certeza.”

Miami também pode recorrer a Boyle, que tem experiência como titular. Ele completou 102 de 157 passes para 853 jardas e 4 touchdowns contra 9 interceptações em cinco partidas de carreira para o Green Bay Packers e o New York Jets. Ele orquestrou os dois drives mais longos dos Dolphins no dia no lugar de Thompson no domingo.

Tagovailoa ainda pode retornar para os últimos 11 jogos da temporada regular do time. Mesmo que os Dolphins estejam 1-5 quando ele jogar novamente, Miami pode ter uma chance remota de avançar para o cenário dos playoffs da AFC. No entanto, com jogos contra os Packers, Jets, Texans, 49ers, Browns e Jets novamente para encerrar a temporada, seria difícil para os Dolphins chegarem à pós-temporada pelo terceiro ano consecutivo.