‘Quando você tiver que lutar, mano’: Logan Paul faz palhaçada com a esquete de Jake Paul sobre o ‘boxeador mais forte’

Jake Paul continua a encenar esquetes antes de sua luta com Mike Tyson, e seu irmão Logan Paul não perdeu o ritmo e se esforçou para isso.

Em um vídeo anunciando sua parceria com a Betr, Jake vestiu um traje óbvio de gordo e fingiu levantar “500 libras” no supino.

Veja o clipe abaixo.

No vídeo, Jake se proclama em voz alta como “o peso pesado mais forte que existe”, uma referência à próxima luta contra Tyson, um dos pesos pesados ​​mais temidos da história do boxe. O irmão Logan ficou menos do que impressionado, brincando sobre o físico falso de Jake em um comentário, “Quando você deve, mano?”

Jake — também contratado pela PFL — encontra Tyson no ringue de boxe no AT&T Stadium em Arlington, Texas, em 15 de novembro. A competição é transmitida ao vivo pela Netflix. Quando Tyson entrar no ringue, será sua primeira luta profissionalmente sancionada desde junho de 2005. Em 2020, ele conheceu a lenda do boxe Roy Jones Jr. em uma luta de exibição, encabeçando um card que contou com Jake nocauteando Nate Robinson no undercard.

Quanto a Logan, ele atualmente é um lutador de destaque no ringue da WWE.