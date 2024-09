Quanto custa o SSDI por mês e qual estado paga mais em benefícios?

Fou indivíduos incapazes de trabalhar devido a uma condição de saúde ou deficiência, dois tipos principais de benefícios federais por incapacidade estão disponíveis: Social Security Disability Insurance (SSDI) e Supplemental Security Income (SSI). A principal diferença entre os dois está no histórico de trabalho.

O SSDI é voltado para aqueles que trabalharam por anos e contribuíram para os impostos da Previdência Social, mas não podem mais trabalhar devido a uma deficiência. Por outro lado, o SSI está disponível para indivíduos de baixa renda com pouco ou nenhum histórico de trabalho, que também não podem trabalhar devido a uma condição médica.

A Administração da Previdência Social (SSA) administra ambos os benefícios. Em 2022, cerca de 7,9 milhões de trabalhadores com deficiência recebem SSDI, enquanto o SSI auxilia cerca de 6,5 milhões de pessoas.

Benefícios médios por incapacidade

O benefício médio mensal do SSDI para trabalhadores com deficiência é de $ 1.483,10, embora possa ir até um máximo de $ 3.822 em 2024. Os benefícios do SSI, em comparação, são muito menores, com média de cerca de $ 600,74 mensais, com um máximo de $ 943 para 2024. Esses benefícios, embora úteis, geralmente não são suficientes para cobrir as despesas básicas de vida. Um estudo da Atticus revelou que o SSDI raramente cobre metade dos custos de vida, e o SSI é responsável por menos de um terço, independentemente de onde alguém more nos EUA

Em outubro de 2023, o pagamento médio mensal do SSDI era de $ 1.665,14. Os pagamentos são calculados com base nos ganhos vitalícios de um indivíduo e nos impostos da Previdência Social que ele pagou. De acordo com um relatório de 2022, Delaware teve a maior média de pagamento do SSDI em $ 1.599,97, enquanto o Distrito de Columbia registrou a menor em $ 1.321,04.

Pagamentos SSDI por Estado

Aqui está a tabela completa de pagamento médio mensal do SSDI por estado, em 2022:

Alabama $ 1.454,98

Alasca $ 1.473,09

Arizona $ 1.542,92

Arcansas $ 1.415,43

Califórnia $ 1.524,99

Colorado $ 1.497,71

Connecticut $ 1.549,41

Delaware $ 1.599,97

Distrito de Columbia $ 1.321,04

Flórida $ 1.521,74

Geórgia $ 1.485,38

Havaí $ 1.532,11

Idaho $ 1.456,79

Illinois $ 1.495,07

Indiana $ 1.480,12

Iowa $ 1.412,23

Kansas $ 1.439,17

Kentucky $ 1.446,53

Luisiana $ 1.421,25

Maine $ 1.395,33

Maryland $ 1.542,21

Massachusetts $ 1.493,30

Michigan $ 1.508,94

Minnesota $ 1.475,73

Mississipi $ 1.416,49

Missouri $ 1.441,07

Montana $ 1.407,08

Nebrasca $ 1.391,82

Nevada $ 1.562,44

Nova Hampshire $ 1.528,42

Nova Jersey $ 1.648,06

Novo México $ 1.398,19

Nova Iorque $ 1.540,57

Carolina do Norte $ 1.483,98

Dakota do Norte $ 1.388,96

Ohio $ 1.422,89

Oklahoma $ 1.423,04

Oregon $ 1.459,64

Pensilvânia $ 1.493,44

Rhode Island $ 1.464,35

Carolina do Sul $ 1.512,46

Dakota do Sul $ 1.391,16

Tennessee $ 1.446,63

Texas $ 1.463,70

Utah $ 1.473,63

Vermont $ 1.398,34

Virgínia $ 1.497,40

Washington $ 1.494,32

Virgínia Ocidental $ 1.465,15

Wisconsin $ 1.460,01

Wyoming $ 1.485,89

Como o SSDI é calculado

O SSA determina os benefícios do SSDI examinando seus 35 anos de maior renda, ajustando para inflação e aplicando porcentagens para calcular seu **Valor do Seguro Primário (PIA)**. A fórmula para 2024 inclui 90% dos primeiros $ 1.174 de ganhos, 32% entre $ 1.174 e $ 7.078 e 15% além disso. Este cálculo garante que indivíduos com menores ganhos ao longo da vida recebam pagamentos de SSDI proporcionalmente maiores.