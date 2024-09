Quanto o pagamento por incapacidade do VA poderia aumentar com a última projeção COLA 2025?

EO ajuste do custo de vida da Previdência Social (COLA) para 2025 deve ser menor do que a previsão do mês passado, de acordo com Maria Johnsonum analista aposentado de políticas de Previdência Social e Medicare, e Liga dos Cidadãos Idosos (TSCL). Tanto Johnson quanto TSCL divulgaram suas próprias previsões com base nos últimos números de inflação do US Bureau of Labor Statistics, prevendo um aumento de 2,5% para setembro. Isto é a menor previsão de Johnson desde 2021mas ela observa que um COLA de 2,5% ainda seria considerado médio.

Mary Johnson expressou sua preocupação, dizendo: “O COLA de 2025 será o menor recebido pelos beneficiários da Previdência Social desde 2021, ao mesmo tempo em que persistem preços inflacionados em itens essenciais como moradia, carnes, seguro automóvel, qualquer tipo de serviço e reparos.” Ela enfatiza o impacto do aumento dos preços nas despesas diárias dos idosos.

A TSCL também prevê um COLA de 2,5% para 2025, com base em um declínio de 2,9% para 2,5% nos dados de preços ao consumidor. De acordo com a TSCL, esse ajuste aumentaria o benefício médio mensal para trabalhadores aposentados de US$ 1.920 em US$ 48. Esta previsão é a mais baixa em meses para o TSCL e reflete a crescente pressão financeira sobre os americanos mais velhos.

A Pesquisa de Aposentadoria de 2024 da TSCL revelou que 65% dos idosos relataram despesas mensais de pelo menos US$ 2.000, ante 55% em 2023. Além disso, mais idosos estão agora gastando pelo menos US$ 4.000 ou US$ 6.000 por mês em comparação a 2023.

E quanto ao pagamento de invalidez do VA?

As taxas de pagamento por incapacidade do VA de 2025, efetivas em 1º de dezembro de 2024, devem aumentar em 2,63% devido ao mais recente ajuste de custo de vida (COLA) da Administração da Previdência Social. Embora a taxa oficial do COLA seja confirmada em outubro de 2024, os veteranos já podem estimar seus próximos benefícios usando essa porcentagem.

Essas mudanças impactam várias categorias de compensação, como veteranos com dependentes, cônjuges ou filhos. Por exemplo, um veterano com uma classificação de incapacidade de 10% receberá $ 175,73, enquanto um veterano 100% incapacitado com cônjuge e filho pode receber mais de US$ 4.000.

É essencial entender essas taxas, pois elas afetam diretamente o suporte financeiro que os veteranos recebem para deficiências relacionadas ao serviço. Além disso, os veteranos devem acompanhar sua elegibilidade e potenciais benefícios adicionais para fatores como dependentes ou ferimentos graves. Detalhes completos das taxas finais estarão disponíveis em dezembro de 2024ajudando veteranos a planejar o próximo ano.