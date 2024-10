Quão bom é o Detroit Lions DE Aidan Hutchinson?

DETROIT – Aidan Hutchinson estava todo profissional ao sair do State Farm Stadium, no Arizona.

Seu Detroit Lions tinha acabado de derrotar o Arizona Cardinals por 20 a 13, em um jogo em que a ponta defensiva usou um movimento feroz de chop-and-spin para demitir o quarterback do Cardinals, Kyler Murray, faltando 5:07 para o fim do quarto período.

O jogo marcou sua quinta sequência com um sack que remonta à temporada passada. É a sequência mais longa na história da franquia do Lions.

Mas o desempenho foi um meio para atingir o fim da segunda escolha geral do draft de 2022. Hutchinson disse que seu objetivo para 2024 é quebrar o recorde de 22,5 sacks em uma única temporada da NFL, detido por Michael Strahan e TJ Watt, e encerrar sua carreira como um dos maiores defensores de todos os tempos da liga.

“Mesmo que eu não tivesse sacks agora, sempre terei a mentalidade de que posso bater esse recorde”, disse ele à ESPN após o jogo. “Acho que acredito muito em mim mesmo. Então, independentemente do resultado, sempre acho que esse recorde está lá.”

Hutchinson entra no confronto de segunda-feira com o Seattle Seahawks (20h15 horário do leste, ESPN) como um dos melhores jovens pass-rushers da liga. Ele foi nomeado para seu primeiro Pro Bowl em 2023 depois de registrar 11,5 sacks e terminou como o primeiro jogador na história da NFL a ter 15 sacks (Hutchinson teve 21) e quatro interceptações em suas duas primeiras temporadas como profissional.

O jogador de 24 anos entrou na Semana 4 liderando a liga em sacks (6,5), vitórias no pass rush (21), incompletudes no pass rush criadas (8) e o segundo lugar na taxa de vitórias no pass rush (33,3%) a caminho do que muitos acreditam que acontecerá. será uma temporada de destaque para o ex-Michigan All-American.

“Você pode ver que ele está crescendo mental e fisicamente”, disse Jared Goff, QB do Lions. “Ele está se destacando como jogador e estou feliz por ele estar do nosso lado.”

O início impressionante de Hutchinson atraiu muita atenção. Perguntamos a jogadores atuais e antigos da NFL, a seus ex-companheiros de equipe de Michigan, a treinadores que trabalharam com ele – e até mesmo a um rapper indicado ao Grammy – sobre seu jogo, seu teto e áreas para melhoria à medida que sua carreira avança.

Aqui está o que eles disseram à ESPN.

Lions DE Aidan Hutchinson está levando seu jogo a um novo nível em sua terceira temporada na NFL. Nic Antaya/Getty Images

O que torna Hutchinson tão bom?

Big Sean, rapper de Detroit: Aidan Hutchinson é um fenômeno, por isso, quando atuei no draft da NFL, usei especificamente a camisa dele. Ele é um fenômeno.

Penei Sewell, ataque ofensivo All-Pro do Lions: Sua habilidade geral e quão atlético ele é. E agilidade para seu tamanho também. E então, quando você passa para o aspecto da mentalidade, ele quer ser ótimo. Ele quer ser o melhor.

Richard Dent, ponta defensiva do Hall da Fama e MVP do Super Bowl XX: Ele é um dos caras que sabe onde está tentando nivelar o pad e onde está tentando usar o antebraço e o cotovelo direitos com a forma como o inclina. Isso faz parte do uso de sua alavancagem.

Simeon Rice, três vezes Pro Bowler: Ele é apenas tenaz do ponto de vista de habilidade. Ele tem uma crença em si mesmo. Ele quer ser ótimo. Você pode olhar para isso. Ele quer fazer todas as jogadas. Ele quer fazer todos os sacos. Ele quer ser especial. E agora ele tem o conjunto de habilidades. O que eu vejo [is] que ele traz são contadores. Não só pode [he] sair da bola, mas ele tem contra-ataques e isso é raro porque eu olhei para ele esta semana e pensei, “ele sabe o que está fazendo”. … Você tem (Nick Bosa, ele é só de ida. Ele chega lá, mas é [got] Mão Única. Esse garoto tem pequenos contra-ataques diferentes que funcionam para ele.

Kevin Dotson, guarda ofensivo do Los Angeles Rams: Ele tem um motor alto e então é algo que você não pode abrir mão da peça. … Mesmo que você bloqueie ele uma, duas vezes em uma jogada, se você não bloquear o tempo todo enquanto o quarterback está com a bola, ele pode fazer algo acontecer.

Khalil Mack, linebacker do Los Angeles Chargers: Aquele cara, ele está voando por aí cara, ele está voando por aí, girando, braço longo, esfaqueando. Ele está meio envolvido como Maxx Crosby agora em termos de movimentos. Ele está do lado direito, o lado esquerdo misturando tudo. Então, do ponto de vista puramente de passagem rápida, ele tem uma caixa de ferramentas profunda. Ele está se divertindo agora. Balançando.

Eddy McGilvra, técnico particular da NFL/guru da linha defensiva: Obviamente, Aidan tem ferramentas físicas que você não pode ensinar. A velocidade, tamanho, quadro e mudança repentina são simplesmente diferentes. Mas acredito que o motivo pelo qual ele é tão bom e só está melhorando é porque ele está confiante. Sua confiança está crescendo e ele está começando a se aprofundar em seus movimentos. Quando conversei com Aidan para seu processo de rascunho, ele nem tentou girar em uma determinada direção porque ele só tinha um lado giratório. Agora olhe para ele. Ele é um homem louco.

Braxton Jones, atacante esquerdo do Chicago Bears: Ele não para. Muitos caras ficam bloqueados nos primeiros dois segundos e depois diminuem o ritmo. Aidan está sempre trabalhando no bolso. Mesmo este ano – eu assisti alguns de seus jogos – ele está se recuperando do primeiro movimento. Ele obviamente está entrando em um pacote maior para si mesmo e tem muitas mudanças agora em seu terceiro ano. Eu acho que isso é uma grande coisa. Com isso, ter um grande pacote rush, um bom giro e nunca parar no bolso é um grande motivo pelo qual ele tem a produção que faz. … Ele tem o motor que alguns gatos não têm. É aí que ele expõe alguns tackles.

Roman Wilson, Pittsburgh Steelers WR e ex-companheiro de equipe de Michigan: [He’s] alguém que é detalhista, mora na sala de musculação e [is] acabei de construir. Uma aberração. Apenas um líder nato também com muita energia no vestiário. Sinto que a única maneira de descrevê-lo é como alguém que realmente se preocupa com futebol e com o aprimoramento dele.

David Lawrence, treinador particular de força de Hutchinson: O problema com ele são seus hábitos diários. Muitos caras são talentosos, mas ele realmente trabalha nas pequenas coisas na entressafra. Ele é meticuloso com seu sono, alongamento, nutrição. …É um trabalho de tempo integral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano para ele. Ele está totalmente envolvido. Trabalhei com mais de 100 atletas profissionais e olímpicos e ele está definitivamente entre os 10 primeiros em termos de foco e totalmente comprometido em ser o melhor que pode ser.

Aidan Hutchinson encheu os Buccaneers com 4,5 sacks na semana 2. Mike Mulholland/Getty Images

Quão bom ele pode ser e onde está seu teto na NFL?

Mac: Ele é definitivamente um daqueles caras que podem impactar o jogo e mudar o jogo e pegar a bola e todas as coisas diferentes necessárias para ser um cara do calibre do jogador defensivo do ano. E eu definitivamente o vejo nesse tipo de trajetória, ele está se divertindo.

Wilson: Eu sabia que ele ia ser bom. Ele teve uma ótima carreira na faculdade, então um cara como esse também se traduz naturalmente na liga.

Arroz: Totalmente legítimo. Totalmente capaz de alcançar um estrato incomparável nesta liga. Como se ele tivesse a capacidade de atingir um nível em que poucos caras jogaram e de elevar esse time ao Super Bowls. Veja o que eles já estão fazendo defensivamente. Outra coisa que ele faz e que eu gosto é ele fazer a peça.

Lourenço: Ele vai ser tão bom quanto quiser. Ele é super jovem… Depois do ano de estreia, nosso primeiro objetivo era que ele não tivesse nenhum saco na corrida, era tudo esforço e então a maior coisa que queríamos fazer era colocar tamanho nele para que nos últimos dois anos, ele ganhou cerca de 25 quilos de músculos e perdeu cerca de 15 quilos de gordura, então ele está com menos de 10% de gordura corporal no momento, o que é muito bom para um cara que tem 268-270 (libras) ter cerca de 10% de gordura corporal. gordo.

Dente: Seis sacks e meio em três jogos. Isso é legal [if] você ganha dois sacos por jogo. Ele sempre jogará em campo rápido em casa, então é um vencedor. Então, para mim, pessoal que vem para a liga, seu segundo ou terceiro ano deve ser o seu melhor ano, se você for um grande ano.

McGilvra: Ele tem jaqueta dourada [Hall of Famer] escrito nele. Ele é um daqueles caras de geração sobre os quais as pessoas falarão no futuro.

Ele é superestimado, subestimado ou avaliado adequadamente?

Arroz: Ele não é superestimado, não é subestimado. Ele está em sua própria projeção e acho que é um jogo limpo. Ele está caindo agora, então acho que ele ganhou o status de estrela com o qual veio de Michigan e acho que ele está mantendo a guarda. Você pode elogiá-lo mais, pode elogiá-lo mais, mas para quê? Veja o que ele está fazendo agora pelo que está fazendo. Mantenha-o com fome.

McGilvra: Definitivamente foi um pouco subestimado, mesmo durante o processo de redação. Ele deveria ter sido a primeira escolha clara. Simplesmente não há ninguém como ele. Mas olhando agora, ele está avaliado exatamente onde deveria estar. Um dos melhores jogadores de toda a NFL. Ele está na categoria Tier 1 com o grupo (TJ) Watt, (Joey) Bosa, Mack, Von (Miller), (Micah) Parsons, (Myles) Garrett.

Aidan Hutchinson teve pelo menos um sack em cada jogo nesta temporada. Imagens de Christian Petersen/Getty

Há algum jogador – do passado ou do presente – que ele lembra quando você o vê jogar? E por quê?

McGilvra: Ele me lembra um pouco Julius Peppers. Mas com o mesmo comprimento, mas muito habilidoso, quase um jogador de basquete, como com suas habilidades de movimento. E a maneira como ele conecta todos os seus rushes para combinar sua velocidade e potência. É lindo de assistir.

Arroz: Ele não me lembra de mim. Eu sou uma coisa totalmente diferente, mas ele tem algumas coisas em que eu penso que esse garoto é legal, cara, ele é especial. Ele não me lembra muitas pessoas, para ser honesto com você. Ele é como se fosse sua própria raça porque é esperto. Ele tem alguma astúcia.

Que parte do jogo dele ainda precisa de melhorias?

Dente: Seus primeiros 2 a 4 anos são apenas coisas físicas. Agora, depois disso, você precisa se reformular. Você tem que ser inteligente para o jogo e não deixar seu corpo trabalhar tanto. Então, quanto mais inteligente ele fica, menos seu corpo tem que trabalhar tanto. Então, para ser um grande, e ótimo, todos nós ficamos sem combustível, mas quão inteligente você foi com seu oponente, com quem você está jogando, como você fez isso? Porque quanto melhor sou mentalmente, menos físico tenho que ser. Se eu sei tudo, não preciso lutar por tudo.

Esse terceiro ano é geralmente um ano de homem adulto. Se você não for o dono da liga nos primeiros anos, é quando você será o dono. Ele tem potencial para possuí-lo este ano. Para mim, se ele está se aproximando da área 18-20 (para sacks), é isso que você está olhando. Isso indica que ele está no caminho certo.

McGilvra: Enquanto ele estiver preso ao que está fazendo, ele continuará melhorando. Você sempre tem que afiar suas ferramentas, não importa quão bom você seja. Aidan entende isso. Ele está preso e tem uma equipe incrível com ele. Estou realmente feliz em ver como ele domina cada snap. Ele respeita o jogo totalmente com seu jogo.

Bem: Quando você quer estar nessa conversa (de grandeza), tudo se resume a consistência. Então, fazendo tudo o que ele está fazendo agora, de forma consistente, todos os dias e em todos os jogos.

Lourenço: Nós nos dirigimos a eles este ano. No ano passado… ele precisava de melhorar o seu tamanho e depois a sua força e ele estava lá e tinha alguns sacos de bull rush onde conseguiu rasgar. Este ano você pode ver isso, ele está recebendo muito mais penalidades e este ano ele está melhorando sua saída, então ele é um cara top na NFL agora.

Arroz: Isso leva tempo. eu não acho [there’s] algo com o qual ele está lutando. Eu só penso no reconhecimento em termos de aprovação às vezes, o que eles estão fazendo, mas eu realmente não acho que seja isso. Eu só acho que conforme você joga, conforme você amadurece, seu jogo fica melhor. Não vejo nenhuma deficiência real em seu jogo. Eu não. Todo mundo vai cometer erros aqui e ali, mas no geral, ele parece estar em um ótimo caminho.