Quarto kit do Manchester City é inspirado na capa do álbum clássico do Oasis

Não contente em ter apenas três uniformes para a temporada 2024-25, o campeão da Premier League, Manchester City, lançou uma quarta camisa que foi criada em colaboração com um dos fãs mais fervorosos do clube.

A edição especial da camiseta “Definitely City” foi cocriada por Noel Gallagher para marcar o 30º aniversário do álbum de estreia de sua banda, “Definitely Maybe”, e é especificamente inspirada na arte da capa do álbum.

Lançado em 1994, o cover de “Definitely Maybe” apresentou a formação original do Oasis relaxando na casa do então guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs em Manchester.

A sala está repleta de itens de significado pessoal para o grupo, incluindo retratos da lenda da cidade, Rodney Marsh, George Best e do cantor e compositor Burt Bacharach — um dos heróis musicais de Gallagher.

O lançamento do kit coincide com a tão aguardada reunião dos gigantes do britpop Oasis, que ganhou as manchetes neste verão, primeiro pelo fim do hiato de 15 anos da banda e depois pela enorme demanda por ingressos.

A quarta camisa do City compartilha a mesma paleta de cores e tons desbotados da capa de “Definitely Maybe”, com o design destacando o amarelo palha claro, os azuis acinzentados frios e os rosas giz da capa do disco.

O “halo” ao redor do brasão do clube também reflete o grande globo que fica pendurado no canto superior direito da capa do álbum.

Para ajudar a lançar o quarto kit, o City criou um conjunto especial e então fez com que os músicos Éderson, Mateo Kovacic, Jess Park e Kyle Walker se juntassem a Pep Guardiola, que empunhava a guitarra, para recriar fielmente a capa de “Definitely Maybe”.

Foi confirmado que o City pretende usar o uniforme pela primeira vez na quarta-feira, quando receberá a Inter de Milão no Estádio Etihad pela Liga dos Campeões, e ele será usado em jogos europeus selecionados fora de casa.

Gallagher também ajudou a criar a coleção de roupas que a acompanha, que inclui um agasalho esportivo, uma jaqueta bomber, uma camisa e uma blusa de treino.

Ele disse: “Eu amava o City antes de qualquer coisa, eu gostava do City antes de gostar de música, eu gostava do City antes de saber o que era música.”

Esta não é a primeira colaboração centrada em kits entre Gallagher e o City; ele também produziu a fonte personalizada escrita à mão que será usada para nomes e números nas camisas do time masculino na Liga dos Campeões e nas partidas da copa nacional nesta temporada.