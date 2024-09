Quatro motociclistas colidem durante competição argentina em vídeo selvagem

O vídeo mostra como ocorreu o acidente no Enduro del Invierno em Mar del Plata, Argentina… começando depois que um motociclista ficou preso com sua bicicleta na areia da praia – e ele acenou freneticamente para evitar que outros pilotos o atacassem.

O inferno começou após o primeiro acidente… com um segundo piloto caindo na bagunça um momento depois, e um terceiro voando pelo ar e se chocando contra a pilha de motocicletas.

Um motociclista desce um pequeno barranco e fica completamente imóvel pelo que parece uma eternidade – mas no final todos os pilotos conseguiram escapar dos destroços.

Apesar da gravidade do acidente aparecer no vídeo… os organizadores do evento de fim de semana afirmam que os pilotos sofreram apenas ferimentos relativamente leves – uma clavícula quebrada e um pé fraturado sendo os piores deles. Um piloto ficou inconsciente, embora aparentemente esteja bem agora.