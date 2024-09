Quemuel Ottoni desiste do DWCS minutos antes da luta, Dana White reage

Série Contender não é para os fracos de coração.

Um acontecimento inédito aconteceu no último episódio da oitava temporada de Série Contender já que na terça-feira, menos de uma hora antes de enfrentar Kody Steele na penúltima luta da noite, Quemuel Ottoni desistiu do evento.

A equipe de transmissão do UFC revelou que enquanto enfaixava as mãos nos bastidores, Ottoni simplesmente decidiu que não queria mais competir e, após falar com o matchmaker do UFC, Sean Shelby, tirou as luvas e saiu. O CEO do UFC, Dana White, falou momentos após o cancelamento da luta ser revelado.

“É disso que se trata esse show”, disse White. “Às vezes você não precisa realmente entrar na gaiola para perceber: ‘Isso não é para mim. Não consigo lidar com a pressão. Não quero fazer isso.’ É disso que se trata.”

O MMA Fighting entrou em contato com Ottoni para comentar, mas não obteve resposta.

Ottoni deveria enfrentar Kody Steele, um promissor e competidor de BJJ muito elogiado, em uma disputa de peso leve, e White falou mais sobre o que isso significa para Steele.

“Acho que ele é parte do problema”, disse White. “Acho que ele é parte do motivo pelo qual o garoto desistiu. Ele será pago integralmente esta noite, seu show e sua vitória, e o colocaremos em outro episódio de Contendor Série neste fim de semana.”

Steele está atualmente invicto em sua carreira no MMA, com um cartel de 6-0, e competiu mais recentemente em abril pelo Fury FC, conseguindo um nocaute técnico no terceiro round.