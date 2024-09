Quemuel Ottoni explica que ‘crise de ansiedade’ levou ao cancelamento de última hora da luta do DWCS

Quemuel Ottoni revelou por que não lutou contra Kody Steele na terça-feira Dana Branco’e Série Contender em Las Vegas.

Ottoni era esperado para enfrentar Steele no UFC APEX, mas minutos antes da luta surgiram notícias de que o peso-leve brasileiro havia desistido da luta por motivos pessoais.

O CEO do UFC, Dana White, disse na transmissão que “às vezes você não precisa realmente entrar no octógono para perceber: ‘Isso não é para mim. Não consigo lidar com a pressão. Não quero fazer isso.’ É disso que se trata.” White anunciou que Steele receberá outra oportunidade em um futuro DWCS cartão.

Ottoni apagou a maior parte do DWCS– postagens relacionadas que ele fez durante a semana da luta em sua página do Instagram e postou um vídeo na quarta-feira para abordar a situação.

“Acabei não lutando ontem depois de realmente ter uma crise de ansiedade, adrenalina, congelando um pouco depois de ver tudo aquilo”, disse Ottoni em português. “Assistir do outro lado da tela é uma coisa, mas estar lá e ver as câmeras, os carros e até as pessoas que você… Não tem desculpa para o que aconteceu. Eu bati o peso. Foi uma luta para ganhar o peso de volta, eu me senti mal no caminho de volta [up in weight]mas mesmo isso não é desculpa. Ganhei 8 kg. [17.6 pounds] com uma dor de estômago muito forte, mas não foi por isso que não lutei. Foi uma mistura de tudo, a ansiedade, ver a câmera, ver o cutman fazendo minhas mãos, pessoas que eu mais vi, e é isso.”

Ottoni, 12-3 como profissional e um campeão dos meio-médios do Jungle Fight que deu a Alex Pereira sua primeira derrota no MMA, agora teve quatro lutas canceladas consecutivas, incluindo três lutas planejadas da PFL. Ottoni não luta desde maio de 2022.