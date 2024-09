Quinn não quer que o passado dos Commanders como QB pese sobre Daniels

PHOENIX — O Washington Commanders sabe que Jayden Daniels pode desviar dos defensores quando ele começa a correr. O que eles não querem é que ele também tenha que se libertar dos fantasmas do passado da organização quando se trata de jogo de quarterback.

Após uma performance quase perfeita na vitória de segunda-feira por 38-33 sobre Cincinnati no “Monday Night Football”, e com a base de fãs abraçando Daniels como seu potencial salvador, o técnico Dan Quinn queria deixar claro que Daniels não pode expiar os pecados do passado. Ele pode, no entanto, moldar o presente e o futuro.

“Eu definitivamente entendo que nossa base de fãs estava esperando pelo QB titular, mas também não quero que Jayden se sinta fantasma”, disse Quinn, “garantindo que ele entenda que há apenas um nome nas costas daquela camisa e que é para ele.”

Daniels completou 21 de 23 passes para 254 jardas e dois touchdowns, enquanto correu para mais um para ajudar os Commanders (2-1) a vencer na estrada. Após o jogo, vários jogadores o chamaram de “diferente” e “a resposta”, enquanto elogiavam sua postura durante os momentos tensos do jogo.

De acordo com a NFL, Daniels se tornou o primeiro jogador desde pelo menos 1950 a lançar para 250 jardas e mais de um touchdown, enquanto também corria para uma pontuação e completava pelo menos 90% de seus passes. Sua porcentagem de conclusão de 91,3 foi a mais alta em um jogo para um novato. Ele correu para outras 39 jardas — e agora tem 171 na temporada.

Em três jogos, Daniels completou 80,1% de seus passes, o melhor desempenho da liga, para 664 jardas, dois touchdowns e nenhuma interceptação.

Mas o que Quinn não quer fazer é compará-lo ao que aconteceu aqui no passado — ou a qualquer outra pessoa.

“Não quero compará-lo a ninguém além dele, porque ele ainda está crescendo”, disse Quinn na terça-feira, “e, honestamente, mal posso esperar para ver em quem ele está se tornando. Ele teve um jogo notável, e eu estava muito, muito orgulhoso dele.”

Depois que os Commanders recrutaram Daniels, ele disse que não sentiu nenhuma pressão por causa das dificuldades de Washington na posição. Esta é a sétima campanha consecutiva em que os Commanders começaram com um novo quarterback para abrir a temporada. Eles começaram 10 nos últimos cinco anos no geral. E nenhum quarterback foi o titular principal por mais de três anos consecutivos desde Mark Rypien de 1989 a 1994.

O QB Jayden Daniels, do Commanders, foi aclamado como “a resposta” após uma performance quase perfeita no “Monday Night Football”. Mas o técnico Dan Quinn deixou claro na terça-feira que não quer que o novato “sinta nenhum fantasma” do passado da organização na posição. Ian Johnson/Ícone Sportswire

“Vou entrar e ser eu mesmo”, disse Daniels um dia após o recrutamento em abril.

Ser ele mesmo ajudou a rejuvenescer uma franquia que não terminava com um histórico de vitórias desde 2016.

“Ele tem esse jeito de criar energia e crença nos outros também”, disse Quinn. “Não queremos que ele tenha e sinta que há fantasmas. Queríamos ter certeza de que isso estava claro. Sabemos o quão importante a posição aqui é para ele, para a organização, mas também queríamos ter certeza de que você faz isso do seu próprio jeito. E nós realmente vimos isso.”

Enquanto isso, o running back Austin Ekeler não acompanhou o time até Phoenix em preparação para o jogo de domingo contra os Cardinals. Ele sofreu uma concussão no terceiro quarto na segunda-feira à noite e retornou para Virginia, onde o time treina. Ekeler também sofreu uma laceração na orelha.