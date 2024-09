Rachael Ray evita perguntas com fala arrastada e posta receita de paella

A chef e personalidade da TV postou pela primeira vez desde que lançou seu vídeo sobre servir Tony Bennet Segunda-feira à noite … compartilhando uma foto de uma paella linda com um link de receita, mas ela não conseguiu mencionar o elefante na sala – as preocupações de seus fãs por ela ter falado mal.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Enquanto ela contava uma história sobre polir demais o chão e quase fazer com que o lendário cantor escorregasse e caísse, os fãs notaram suas palavras se misturando… com algumas pessoas que se formaram em medicina na Universidade do Instagram alegando que ela mostrava sinais de ministroke.