Rachael Ray parece caluniar palavras em novo vídeo, preocupando os fãs

Raquel Ray está despertando preocupação com sua saúde depois de parecer arrastar as palavras em um novo vídeo compartilhado nas redes sociais.

A chef de TV compartilhou um clipe de seu programa, “Rachael Ray in Tuscany”, no Instagram na segunda-feira, onde ela falou sobre a época em que quase matou o falecido cantor Tony Bennet durante um jantar memorável… culpando seu estilo de limpeza excessivamente zeloso por fazer o cantor escorregar e cair.

Apesar da história cativante, os fãs estavam preocupados com seu estilo de falar no clipe… enquanto Rachael parecia se esforçar para contar a história, com muitas de suas palavras arrastadas.