Rachel Uchitel não confiava em Donald Trump, foi resgatada por ‘Celebrity Apprentice’

Rachel Uchitelo famoso gerente de boate mais conhecido por ser Floresta do Tigre‘, ex-amante, está esclarecendo sua decisão de desprezar “Celebrity Apprentice” há mais de uma década.

Conversamos com a personalidade da TV na cidade de Nova York na terça-feira, onde Rachel reagiu ao primeiro trailer da nova cinebiografia de Trump, “O Aprendiz”… e contou tudo sobre sua conexão com o ex-prez.

Como disse Rachel… ela não acha que o filme – que segue os primeiros dias de Trump como empresário na Big Apple – prejudicará a campanha do candidato presidencial, observando que as pessoas podem não gostar dele, mas certamente se divertem com ele.

Rachel confirmou que quase apareceu no spin-off de celebridades de “The Apprentice”… mas optou por desistir da temporada para fazer “Celebrity Rehab with Dr. Drew”.

De acordo com Rachel, Trump ficou muito chateado com sua decisão… depois que ela teve algumas reuniões com Michael Coheno consertador de longa data de Trump, para discutir seu arco na série de competição.

No entanto, o plano fracassou porque Rachel não confiava em Trump para retratá-la de uma maneira positiva… observando que era popular odiá-la naquela época por seu escândalo com Tiger.

Ela acrescentou… “Eu escolhi no último minuto fazer ‘Celebrity Rehab’ porque não confiava que ele iria me representar da maneira que eu queria ser representada… Eu queria ter certeza de que ele me faria parecer exatamente como eu me retratei, fiquei muito nervoso com esse tipo de coisa clickbait.