Rafa Mir, do Valencia, é preso por suposta agressão sexual

O atacante do Valencia, Rafa Mir, foi preso pela Guarda Civil espanhola por suposta agressão sexual, informou o clube na terça-feira.

Um porta-voz da Guardia Civil confirmou que um jogador da LaLiga foi detido em Valência por suposta agressão sexual contra uma mulher, mas não revelou o nome.

Valencia disse em um comunicado que estava ciente da prisão e que cooperará com o sistema de justiça. Os representantes de Mir não puderam ser contatados imediatamente para comentar.

A notícia foi primeiramente relatada pela rede de rádio Cadena Ser. Ela disse que outra pessoa supostamente envolvida no ataque também foi detida.

Fontes próximas à investigação disseram à agência de notícias espanhola EFE que uma mulher de 25 anos apresentou uma queixa contra Mir na segunda-feira após um incidente na casa do jogador de futebol.

A mulher alega que ela e sua amiga de 21 anos foram abusadas sexualmente por Mir e outro homem na residência.

A EFE informou que as mulheres foram ao hospital após a suposta agressão e que a polícia prendeu apenas Mir até agora, enquanto o segundo homem está sendo procurado.

Mir, de 27 anos, chegou ao Valencia por empréstimo do Sevilla neste verão e participou de todas as quatro partidas do time na LaLiga até agora nesta temporada.

O ex-jogador da seleção espanhola sub-21 começou sua carreira profissional no Valencia e jogou pelo Wolves, Las Palmas, Nottingham Forest, Huesca e Sevilla antes de retornar.

Informações da Reuters contribuíram para esta história.