Rafa Mir é libertado sob fiança em meio a alegações de agressão sexual

O atacante do Valencia, Rafa Mir, foi libertado sob fiança na quarta-feira enquanto a polícia investiga alegações de agressão sexual contra o jogador e um amigo.

Mir, 27, foi preso no domingo depois que duas mulheres fizeram uma queixa contra ele e outro jogador de futebol, Pablo Jara.

As mulheres disseram à polícia que conheceram Mir e Jara em uma boate e foram com eles para a casa de Mir. Elas disseram que Mir então abusou sexualmente de uma delas, enquanto Jara deu um soco na outra depois que ela se recusou a fazer sexo com ele.

Na quarta-feira, o tribunal liberou Mir e Jara sob fiança enquanto a investigação continua. O passaporte de Mir foi confiscado e ele foi proibido de contatar as duas mulheres, com uma ordem de restrição de 500 metros sendo imposta.

Mir — que está emprestado ao Valencia pelo Sevilla — terá que comparecer ao tribunal toda semana e está proibido de sair da Espanha.

Mir deixou o tribunal na quarta-feira à tarde sem fazer nenhum comentário. No tribunal, ele disse ao juiz que seu encontro com a suposta vítima foi consensual. Seu advogado, por meio de uma declaração, negou que seu cliente tivesse feito algo errado.

A agência de notícias EFE informou que a denunciante contou à polícia que Mir a trancou em um banheiro antes de agredi-la sexualmente.

Um vizinho chamou a polícia após ouvir gritos e ver as duas mulheres, aparentemente desorientadas, na rua.

Na terça-feira, o Valencia divulgou um comunicado reconhecendo a prisão de Mir, dizendo que o clube não tinha conhecimento dos detalhes do caso.

Mir, natural de Múrcia, é um jogador da base do Valencia que jogou pelo Wolves, Las Palmas, Nottingham Forest e Huesca antes de ingressar no Sevilla em 2021.

Ele retornou ao Valencia por empréstimo neste verão.