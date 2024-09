Rafael Fiziev liberado para retorno ao UFC após ruptura do ligamento cruzado anterior, revela lista de nomes com quem gostaria de lutar

Rafael Fiziev está liberado para o combate.

O top 10 dos leves do UFC revelou ao MMA Fighting que está de volta aos treinos completos após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior no segundo round da luta principal do UFC Vegas 79 contra Mateusz Gamrot em setembro de 2023.

Só falta o telefone tocar, segundo “Ataman”.

“Oh, recuperação [has been] indo bem”, disse Fiziev ao MMA Fighting. “Imediatamente após a luta, eu [had] a cirurgia. Então já faz quase um ano, e meu joelho está bom. Está indo bem, a segunda vez é como um pouco [slower] do que a primeira vez. Mas, sim, isso é bom. Ainda é bom agora, estou me sentindo bem.

“Mal posso esperar para voltar, e espero poder voltar antes do ano novo. [I’ve been training] já estou fazendo o sparring, tudo a mesma rotina de todo mundo [else in the gym does] quando eu voltar para casa. E sim, pronto para ouvir alguns nomes do UFC.

Fiziev sofreu uma lesão semelhante há quatro anos e conseguiu retornar com força total. Neste ponto de sua recuperação, Fiziev diz que não tem “nenhuma limitação” na academia.

Embora o lutador de 31 anos tenha ficado afastado, houve algumas coisas que pesaram sobre ele. Por um lado, terminar 2023 com 0-2 — o que incluiu uma derrota por decisão majoritária para Justin Gaethje no UFC 286. Estar no meio de sua primeira sequência de derrotas no MMA não o agradou.

Além disso, Fiziev tem observado a divisão dos leves bem de perto, e sente que a divisão tem sido um pouco “chata” para seu gosto. Mas isso não é o mais surpreendente.

“Sabe de uma coisa? Sabe o que eu quero dizer? Por que ninguém me chamou para lutar”, Fiziev perguntou. “Estou f*dendo o nº 10, ou o que, nº 9 agora, e ainda ninguém [says]’Ei, mano, vamos lutar, você não luta um ano, ou isso, ou isso, ou isso.’ Estou esperando [for] alguém para me ligar [out for a] lutar.

“Por que ninguém? No. 15, 14, 13, 12, 11, 10, onde estão esses caras?”

Fiziev tem 6-3 em nove aparições no octógono, o que inclui vitórias contra Renato Moicano, Bobby Green e o ex-campeão Rafael dos Anjos. O peso leve número 11 no ranking global do MMA Fighting entrou em 2023 com uma impressionante sequência de cinco vitórias, o que lhe deu a grande luta co-principal com Gaethje em Londres, bem como uma atração principal com Gamrot.

Agora que ele está liberado para competir, Fiziev ficará feliz em enfrentar qualquer um que o UFC lhe oferecer para coçar a coceira. Se dependesse dele, no entanto, Fiziev tem alguns nomes em mente em Beneil Dariush e Dan Hooker.

“Então, estou pronto agora — estou pronto para lutar em novembro, dezembro e [December would be perfect]”, explicou Fiziev. “E honestamente, [I’ll fight] qualquer um. Estou pronto para lutar com qualquer um, mas tenho poucos nomes porque ninguém me chamou para a luta.

“Quero lutar com Beneil porque ele também [hasn’t had a fight in a] há muito tempo, e eu acho que você também tem que mostrar aos fãs e mostrar a todos, [if he deserves] seu lugar ou não — e também, eu também. Eu entendo que eu também tenho que mostrar a todos, e ao UFC, aos fãs, aos lutadores, a todos, eu tenho que mostrar que eu mereço meu lugar nesta divisão.

“Além disso, Hooker. Ele [talked] um pouco sobre mim algumas vezes. Agora [would] você quer lutar comigo? Estou pronto agora, Sr. Tatuagem. Se você quiser lutar, podemos fazer um bom show. Eu acredito que se estivermos lutando, quando a gaiola fechar, eu e você na gaiola, podemos fazer um inferno na gaiola se ficarmos lá juntos.

“Com Beneil, sim, eu quero muito lutar com ele também, mas eu entendo se formos para o octógono [to] brigar com ele, não é [the same] inferno como se lutássemos com Hooker. Mas os dois caras, eu realmente, realmente, realmente quero lutar contra [one of those guys].”

Outro nome que deixaria Fiziev animado é Gamrot, já que ele sentiu que estava descobrindo as coisas contra o antigo campeão do KSW antes da lesão no joelho. Fiziev diz que ele ganhou confiança em suas habilidades de grappling, mesmo nos 7:03 de ação, e acredita que ele é o melhor homem.

“Quando sua luta [with Hooker at UFC 305] terminado, falei com meu empresário, tipo, ‘Cara, eu quero lutar com ele,” Fiziev disse sobre Gamrot. “Eu só quero lutar com ele porque eu quero mostrar a mim mesmo, bem, eu posso vencê-lo, e eu acredito nas minhas habilidades, e eu ainda quero terminar [checking] minhas habilidades com ele. Então, também é bom. Estou pronto para ele também.

“Como eu disse, eu quero lutar com qualquer um. Faça algum nome [in] na minha frente. Eu só quero voltar e quero lutar. O [perfect fights] são Hooker e Beneil.”