Ramos se torna o primeiro rebatedor destro a fazer home run em McCovey Cove

SÃO FRANCISCO — David Peralta acertou um single de desempate na 10ª entrada, e o San Diego Padres superou Heliot Ramos, tornando-se o primeiro rebatedor destro a fazer um home run em McCovey Cove com uma vitória de 4 a 3 sobre o San Francisco Giants no domingo, encerrando uma varredura de três jogos.

Ramos acertou um drive de 394 pés, do campo oposto, na água atrás das arquibancadas do campo direito na nona entrada contra Robert Suarez (9-3), empatando o placar em 2-2. Houve 167 splash homers de rebatedores canhotos desde que o estádio foi inaugurado em 2000, incluindo 104 de rebatedores do Giants.

“Parece impossível só de olhar para o muro e para o clima aqui”, disse Ramos, acrescentando que o feito era “insano” para ele.

O jogador de 25 anos disse que sempre soube que nenhum rebatedor destro tinha um Splash Hit e queria ser o primeiro.

“Nós perdemos, obviamente, mas é um dia especial porque eu fiz isso”, disse Ramos. “É uma boa conquista para mim.”

San Diego (85-65) está na primeira posição do wild card da Liga Nacional com duas semanas para o fim do jogo, 1½ jogo à frente do Arizona.

“Este time tem uma missão. Definitivamente queremos chegar lá”, disse Fernando Tatis Jr., que teve um home run no oitavo.

São Francisco perdeu quatro partidas seguidas.

Com o placar em 2-2, Peralta levou o corredor automático Jake Cronenworth com um single no campo oposto para a esquerda, liderando contra Camilo Doval (5-3). Peralta ficou em terceiro com o double de Luis Arraez e marcou no groundout de Donovan Solano para uma liderança de 4-2.

Michael Conforto acertou uma rebatida de sacrifício na metade inferior da base contra Adrián Morejon, que eliminou Patrick Bailey em um groundout para sua segunda defesa.

Os Padres melhoraram para 9-1 em jogos de entradas extras, a maior porcentagem de vitórias nas grandes ligas. O técnico Mike Shildt disse que seu time tem uma “fome de vencer e competir” e jogadores que “fazem o que o jogo pede”.

“É sobre execução”, disse Shildt. “Você entra em jogos acirrados, é sobre execução.”

Tatis disse que os Padres enfatizaram o contato em vez de buscar o poder de ataque, o que lhes permitiu ter sucesso em jogos acirrados.

“É lindo”, Tatis disse. “É incrível. Nunca vi nada parecido com o quão bons fomos este ano nessas ocasiões.”

Os Giants ficaram sem gols em 32 innings, três a menos do recorde de San Francisco estabelecido em 1976, antes do home run solo de Donovan Walton no sexto contra Martín Pérez. Manny Machado havia acertado um fly de sacrifício na metade superior.

Tatis fez um home run contra Tyler Rogers no oitavo, seu quarto home run em cinco jogos.

Arraez estendeu sua sequência para 140 rebatidas sem strikeout para os Padres. É o maior número desde que Juan Pierre chegou a 147 rebatidas sem strikeout em 2004. Arraez também teve duas rebatidas para estender sua sequência de rebatidas para 13 jogos.

Depois de chamar o esforço defensivo de seus jogadores na derrota por 8 a 0 no sábado de “não ser de qualidade profissional”, o técnico do Giants, Bob Melvin, fez seu time passar por exercícios defensivos tanto no campo interno quanto externo antes do jogo de domingo.

Melvin disse que com um “grupo completamente diferente” comparado ao treinamento de primavera e alguns jogadores como Brett Wisely e Marco Luciano jogando fora de posição, os Giants estão trabalhando na comunicação e na química.

“Certamente não é algo que realmente precise ser punitivo”, disse Melvin antes do jogo. “Mas precisamos tentar ficar por dentro de coisas como essa, porque tem que parecer melhor do que era [on Saturday].”

Os Giants cometeram um erro no domingo quando Mark Canha errou uma rebatida rasteira para a primeira base de Donovan Solano no sexto que colocou corredores na primeira e segunda base sem eliminações. Jurickson Profar sacrificou e o fly de Machado trouxe a primeira corrida.

“Hoje cometemos um erro que tem impacto, por isso [it’s the] pequenas coisas agora e certamente uma falta de ataque”, disse Melvin.