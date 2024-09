Rams Fan meias mulher em briga selvagem no SoFi Stadium

Houve muita ação em campo durante o emocionante 49ers vs. Jogo dos Rams no domingo – mas pode ter havido ainda mais … já que alguns fãs – incluindo uma mulher – entraram em uma briga violenta no saguão do SoFi Stadium.

A briga aconteceu em algum momento durante a improvável vitória de Los Angeles por 27 a 24 sobre São Francisco… quando um homem em um Copa Cooper camisa e um George Kittle torcedor entrou em uma disputa que se tornou física.

O vídeo filmado por um espectador mostra o torcedor do Niner implorando ao apoiador do Rams para dar um soco no rosto dele – e o cara rapidamente obedeceu, acertando-o com um soco de esquerda. Segundos depois, uma mulher que parecia estar com o torcedor de Kittle entrou para tentar vingar o soco.





Ela enfrentou o torcedor do Rams e deu alguns golpes – quando, de repente, o torcedor do Kupp a derrubou no chão com um grande feno.

O torcedor de Kittle então correu de volta à ação e o inferno começou – quando cerca de cinco pessoas começaram a se empurrar e se socar.

Como tudo parecia estar acabando – o torcedor de Kittle levou mais alguns socos no rosto de outro torcedor do Rams … mas assim que ele foi derrubado, a luta pareceu terminar misericordiosamente.

Não foi a única briga em um estádio da NFL no domingo – horas antes, alguns torcedores de Vikings e Texans brigaram no final do confronto de seus times dentro do US Bank Stadium.

Você pode ver nas imagens da cena, um torcedor de Houston levou um soco no queixo… o que desencadeou uma grande confusão nas arquibancadas.