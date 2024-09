Ranking Divisional do MMA: Até onde vai Sean O’Malley após a derrota na luta pelo título do UFC 306?

No cenário sempre mutável do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma tarefa tola, mas é exatamente isso que nos propusemos a fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel seleciona os agitadores de cada divisão para fornecer a você a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

Classificações atualizadas libra por libra podem ser encontradas aqui.

Sean O’Malley não é mais campeão peso galo do UFC. Por quanto tempo ele permanecerá perto do topo após uma derrota tão humilhante?

De acordo com nosso painel, a derrota de O’Malley para Merab Dvalishvili no UFC 306 não só lhe custou o cinturão, como também caiu para a posição 3 na última edição do MMA Fighting Global Rankings, uma posição atrás do invicto Umar Nurmagomedov. Adicione o fato de que O’Malley declarou que planeja tirar um tempo considerável de folga para lidar com uma lesão, e não deve surpreender ninguém se O’Malley cair ainda mais na rápida divisão de 135 libras.

No evento co-principal do UFC 306, Valentina Shevchenko lembrou a todos por que ela é uma das melhores que já fizeram isso.

Com um esforço árduo e profissional no último sábado, “Bullet” acertou o alvo mais uma vez para finalmente ganhar uma vitória sobre Alexa Grasso e recuperar o título peso-mosca. A série está em 1-1-1, mas dado o controverso empate dividido da segunda luta que Shevchenko sem dúvida venceu, e seu domínio absoluto na luta da trilogia, você tem a sensação de que essa rivalidade foi encerrada por enquanto.

Embora Shevchenko, 36, esteja se aproximando do crepúsculo de sua carreira, seu esforço mais recente mostrou que ela é mais do que capaz de ainda competir em um nível de elite, então não é absurdo pensar que ela poderia adicionar mais alguns rubis de campeonato à sua coleção antes que tudo esteja dito e feito. Em seu caminho estão várias concorrentes dignas, incluindo a reserva do co-evento principal do UFC 306, Manon Fiorot, e a crescente Natalia Silva, nenhuma das quais provou o gosto da derrota no octógono ainda.

Silva é um dos vários concorrentes a dar grandes saltos na última atualização do MMA Fighting Global Rankings, com Caio Borralho, Sean Brady, Diego Lopes, Umar Nurmagomedov e Norma Dumont conquistando vitórias significativas.

Uma observação importante: tivemos dois GOATS saindo do nosso ranking este mês (Jon Jones, temporariamente, devido a 18 meses de inatividade, Demetrious Johnson devido à aposentadoria), bem como um palestrante, então se você está se perguntando por que há tantas mudanças em todos os níveis, isso deve ajudar a explicar.

Se precisar de mais explicações, não deixe de conferir a última edição do programa MMA Fighting Rankings.

Confira abaixo a classificação completa de setembro.

Peso pesado

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 10 Serghei Spivac derrotou. Nº 8 Marcin Tybura, Nº 15 Jairzinho Rozenstruik derrotou. Nº 9 Tai Tuivasa

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 2 Alexander Volkov x Nº 3 Ciryl Gane (UFC 308, 26 de outubro), Nº 9 Renan Ferreira x Francis Ngannou (PFL Super Fights: Battle of the Giants, 19 de outubro), Nº 10 Anatoly Malykhin x Reug Reug (ONE 169, 8 de novembro), Nº 14 Derrick Lewis x Jhonata Diniz (UFC Edmonton, 2 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Linton Vassell (4), Oleg Popov (3), Ryan Bader (2)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): No. 2 Jon Jones (inatividade)

Peso meio-pesado

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 15 Azamat Murzakanov derrotou. Alonzo Menifield

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 1 Alex Pereira vs. Nº 10 Khalil Rountree (UFC 307, 5 de outubro), Nº 3 Magomed Ankalaev vs. Nº 7 Aleksandar Rakic ​​(UFC 308, 26 de outubro), Nº 8 Nikita Krylov vs. Nº 15 Azamat Murzakanov (UFC 309, 16 de novembro), Nº 9 Anatoly Malykhin vs. Reug Reug (luta dos pesos pesados) (ONE Fight Night 28, 8 de novembro),

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Roman Dolidze (2), Bogdan Guskov (2), Impa Kasanganay (2), Anthony Smith (1)

Peso médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Saber. 1 Dricus du Plessis derrotado. Saber. 3 Recuperação de Israel

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 4 Robert Whittaker vs. Nº 12 Khamzat Chimaev (UFC 308, 26 de outubro), Nº 7 Nassourdine Imavov vs. Nº 8 (empatado) Brendan Allen (UFC Paris, 28 de setembro), Nº 14 Roman Dolidze vs. Kevin Holland (UFC 307, 5 de outubro), Nº 15 Michel Pereira vs. Anthony Hernandez (UFC Fight Night, 19 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Anthony Hernandez (4), Fabian Edwards (1), Jack Hermansson (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Não. 15 Anthony Hernandez

Peso meio-médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 9 Sean Brady derrotou No. 6 Gilbert Burns

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 10 Stephen Thompson vs. No. 15 Joaquin Buckley (UFC 307, 5 de outubro), No. 13 Geoff Neal vs. Rafael dos Anjos (UFC 308, 26 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Michael Morales (2), Colby Covington (1), Rinat Fakhretdinov (1), Vicente Luque (1), Magomed Magomedkerimov (1), Shamil Musaev (1), Magomed Umalatov (1)

Leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Sim. 7 Usman Nurmagomedov derrotou. Alexander Shabliy, nº. 12 Dan Hooker derrotou. Sim. 9 Mateusz Gamrot

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 3 Max Holloway vs. Ilia Topuria (luta peso pena) (UFC 308, 26 de outubro), Nº 12 Renato Moicano vs. Nº 14 Benoit Saint Denis (UFC Paris, 28 de setembro), Nº 13 AJ McKee vs. Paul Hughes (PFL Super Fights: Battle of the Giants, 19 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Paddy Pimblett (3), Jalin Turner (1), Matt Frevola (1), Tofig Musayev (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): Não. 15 Paddy Pimblett

Peso-pena

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 11 Diego Lopes derrotou. Nº 5 Brian Ortega

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 1 Ilia Topuria vs. Nº 3 Max Holloway (UFC 308, 26 de outubro), Nº 15 Dan Ige vs. Lerone Murphy (UFC 308, 26 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Lerone Murphy (2), Chihiro Suzuki (2), Movlid Khaybulaev (1), Bryce Mitchell (1), Adam Borics (1)

Peso galo

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 2 Merab Dvalishvili derrotou No. 1 Sean O’Malley, No. 8 Umar Nurmagomedov derrotou No. 4 Cory Sandhagen, No. 9 (empatado) Deiveson Figueiredo derrotou No. 12 Marlon Vera

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 4 Patchy Mix vs. Leandro Higo (Bellator Paris, 16 de novembro), No. 7 Jose Aldo vs. Mario Bautista (UFC 307, 5 de outubro), No. 14 Rob Font vs. Kyler Phillips (UFC Vegas 99, 19 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Magomed Magomedov (3), Jonathan Martinez (2), Kai Asakura (1), Mario Bautista (1), Kyler Phillips (1)

Peso mosca

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 7 (empatado) Kai Kara-France def. No. 11 Steve Erceg

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 2 (empatado) Brandon Royval vs. No. 8 Tatsuro Taira (UFC Vegas 98, 12 de outubro), No. 4 Brandon Moreno vs. No. 6 Amir Albazi (UFC Edmonton, 2 de novembro), No. 7 Adriano Moraes vs. Danny Kingad (ONE 169, 8 de novembro), No. 13 Matheus Nicolau vs. No. 15 Asu Almabayev (UFC Vegas 99, 19 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Hiromasa Ougikubo (2), Askar Akarov (1), Kairat Akhmetov (1), Jafel Filho (1), Tagir Ulanbekov (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): No. 4 Demetrious Johnson (aposentado)

Peso galo feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 12 Norma Dumont def. Nº 6 Irene Aldana, Nº 8 Karol Rosa venceu. Nº 10 Pannie Kianzad, Nº 9 Yana Santos derrotou. Chelsea Chandler

Próximas lutas com lutadores ranqueados: Nº 1 Kayla Harrison vs. Nº 4 Ketlen Vieira (UFC 307, 5 de outubro), Nº 2 Raquel Pennington vs. Julianna Peña (UFC 307, 5 de outubro), Nº 13 (empatado) Nora Cornolle vs. Jacqueline Cavalcanti (UFC Paris, 28 de setembro), Nº 15 Ailin Perez vs. Darya Zheleznyakova (UFC Paris, 28 de setembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Tainara Lisboa (2), Melissa Mullins (2), Lucie Pudilova (1), Julia Avila (1)

Peso mosca feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 2 Valentina Shevchenko derrotou. Nº 1 Alexa Grasso, Nº 5 Taila Santos derrotou. Nº 6 Liz Carmouche, Nº 10 Natalia Silva derrotou. Nº 14 Jéssica Andrade, Nº 15 Jennifer Maia derrotou. Mayra Cantuária

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 4 Erin Blanchfield vs. No. 9 Rose Namajunas (UFC Edmonton, 2 de novembro), No. 12 Amanda Ribas vs. Mackenzie Dern (luta peso palha) (UFC Tampa, 14 de dezembro), No. 13 Viviane Araujo vs. Karine Silva (UFC 309, 16 de novembro)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Karine Silva (3), Dakota Ditcheva (2), Ariane da Silva (2)

Peso palha

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Natalia Silva derrotou No. 4 Jessica Andrade (luta peso mosca), No. 8 Mackenzie Dern derrotou No. 10 Loopy Godinez, No. 12 Tabatha Ricci derrotou No. 11 Angela Hill

Próximas lutas com lutadores ranqueados: No. 2 Tatiana Suarez vs. No. 5 Virna Jandiroba (UFC 310, Dec. 7), No. 7 Marina Rodriguez vs. No. 14 Iasmin Lucindo (UFC 307, Oct. 5), No. 8 Mackenzie Dern vs. No. 9 Amanda Ribas (UFC Tampa, Dec. 14), No. 13 Gillian Robertson vs. No. 15 Luana Pinheiro (UFC Vegas 100, Nov. 9)

Lutadores também recebendo votos (número de aparições nas urnas mostrado): Loma Lookboonmee (3), Tecia Pennington (2), Karolina Kowalkiewicz (1), Danni McCormack (1)

Caindo na classificação (classificação anterior mostrada): N / D

Uma atualização sobre as regras básicas:

O painel de votação de seis pessoas é composto pelos membros da equipe do MMA Fighting, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses de sua luta mais recente. As atualizações do ranking são normalmente concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso. (Vamos colocar desta forma: teríamos tirado Khabib Nurmagomedov do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC fez.)

Ter o título de uma promoção não garante que o lutador será visto como o melhor em sua promoção. Além disso, lutadores que competem regularmente ou têm títulos em várias categorias de peso são elegíveis para serem classificados em várias listas.

Pensamentos? Perguntas? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.