Rankings mostram: Umar Nurmagomedov tem certeza de que se tornará campeão do UFC?

Merab Dvalishvili poderá descobrir em breve quão pesada é a cabeça que usa a coroa.

Logo atrás do novo campeão peso-galo, após sua vitória dominante sobre Sean O’Malley no UFC 306, está Umar Nurmagomedov, um pesadelo invicto do Daguestão que tem tudo para ser um futuro campeão… talvez em um futuro próximo.

Mas Nurmagomedov não é o único a sacudir o ranking. Natalia Silva acabou de derrotar a ameaça de duas divisões Jessica Andrade. Caio Borralho caiu para o nível superior do ranking dos médios após vencer Jared Cannonier. E Diego Lopes despachou Brian Ortega para subir na escada dos penas. Será que um desses concorrentes venceria Nurmagomedov e conquistaria a glória do campeonato?

O anfitrião Alexander K. Lee se junta aos colegas do painel de classificação do MMA Fighting Mike Heck e Jed Meshew enquanto fazemos uma classificação de poder improvisada dos lutadores que podem ser os próximos na fila para o topo das paradas. Também prevemos como as classificações de peso pesado e libra por libra podem parecer com Jon Jones e Francis Ngannou definidos para lutar nos próximos meses, além de dar uma olhada na ilustre carreira de Demetrious Johnson.

Ouça o último episódio do MMA Fighting Rankings Show abaixo e não se esqueça de assinar o feed do MMA Fighting no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e todas as suas outras plataformas de podcast favoritas para os episódios mais recentes da equipe.