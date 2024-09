Raphaël Varane: Ex-zagueiro do Real Madrid e do Manchester United se aposenta

O campeão mundial francês Raphaël Varane anunciou sua aposentadoria do futebol, encerrando uma carreira que o viu ganhar quatro títulos da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

O ex-zagueiro francês estava definido para jogar pelo Como nesta temporada na Série A, mas anunciou sua aposentadoria imediata do esporte na quarta-feira devido a uma lesão no joelho. Ele jogou apenas 20 minutos no Como em uma partida da Coppa Italia, antes de sofrer a lesão. Varane permanecerá no Como em uma função não-jogadora ainda indefinida.

Varane vinha lutando contra lesões após deixar o Manchester United no final da temporada passada em uma transferência gratuita. Ele concordou em se juntar a Cesc Fabregas no Como, mas decidiu se aposentar.

“Dizem que todas as coisas boas chegam ao fim”, disse Varane em uma declaração publicada no Instagram.

“Na minha carreira, assumi muitos desafios, enfrentei ocasião após ocasião, quase tudo era suposto ser impossível. Emoções incríveis, momentos especiais e memórias que durarão a vida inteira. Refletindo sobre esses momentos, é com imenso orgulho e um sentimento de realização que estou anunciando minha aposentadoria do jogo que todos nós amamos.

“Eu me mantenho no mais alto padrão, quero sair forte, não apenas me agarrar ao jogo. É preciso uma grande dose de coragem para ouvir seu coração e seu instinto. Desejo e necessidade são duas coisas diferentes.”

Varane sofreu uma lesão no joelho em sua estreia pelo Como, da Série A. Agência de Fotografia de Imagem/Getty Images

O anúncio encerra uma carreira que o viu jogar por uma década no Madrid após se juntar aos gigantes espanhóis do Lens em 2011. Ele jogou 360 vezes pelo Madrid e ganhou três títulos da La Liga (2012, 2017, 2020) junto com quatro Ligas dos Campeões (2014, 2016, 2017, 2018). Ele também ganhou a Copa del Rey de 2014 lá, junto com a Copa do Mundo de Clubes em 2014, 2016, 2017 e 2018.

Ele se mudou para o United por uma taxa na região de € 41 milhões (US$ 46 milhões) em 2021 e os ajudou a chegar à FA Cup de 2024 e à League Cup de 2023. Em nível internacional, ele fez parte da seleção francesa que venceu a Copa do Mundo em 2018 e chegou à final em 2022.

Varane acrescentou em sua declaração: “Eu caí e me levantei mil vezes, e desta vez é o momento de parar e pendurar minhas chuteiras com meu último jogo ganhando um troféu em Wembley.

“Eu amei lutar por mim mesmo, meus clubes, meu país, meus companheiros de equipe e os torcedores de todos os times pelos quais joguei. De Lens a Madrid a Manchester, e jogar pela nossa seleção nacional. Defendi cada emblema com tudo o que tenho e amei cada minuto da jornada. O jogo no mais alto nível é uma experiência emocionante. Ele testa todos os níveis do seu corpo e da sua mente. As emoções que experimentamos você não encontra em nenhum outro lugar. Como atletas, nunca estamos satisfeitos, nunca aceitamos o sucesso. É a nossa natureza e o que nos alimenta.

“Não me arrependo, não mudaria nada. Ganhei mais do que poderia sonhar, mas além dos elogios e troféus, tenho orgulho de que, não importa o que aconteça, mantive meus princípios de ser sincero e tentei deixar todos os lugares melhores do que os encontrei. Espero ter deixado todos vocês orgulhosos.

“E assim, uma nova vida começa fora do campo. Vou continuar no Como. Só que sem usar minhas chuteiras e caneleiras. Algo que estou ansioso para compartilhar mais em breve.”

O United disse em um post no X: “Você representou nossas cores com grande distinção durante suas três temporadas em Old Trafford. Agradecemos por sua humildade, liderança e comprometimento. Que essas qualidades o sirvam bem em sua próxima aventura. Uma vez Red, sempre Red.”

O técnico da França, Didier Deschamps, prestou homenagem a Varane em uma declaração da Federação Francesa de Futebol, descrevendo seu antigo pupilo como “um líder dentro de campo, mas também fora dele, onde sua opinião sempre foi ouvida e respeitada”.

O Madrid também lhe desejou boa sorte em um comunicado.

“Raphaël Varane estará sempre no coração de todos os torcedores do Real Madrid como um dos maiores zagueiros da história do Real Madrid e por sempre representar os valores do nosso clube”, dizia o texto.

“O Real Madrid gostaria de desejar a ele e sua família boa sorte neste novo capítulo de sua vida.”