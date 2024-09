Raphinha do Barcelona: Psicólogos são necessários para todos os jogadores

O atacante do Barcelona, ​​Raphinha, disse que trabalhar com um psicólogo é essencial para qualquer um que esteja trilhando uma carreira como jogador de futebol profissional e não deixar que o esporte “te destrua”.

Raphinha, de 27 anos, começou a temporada em ótima forma, marcando três gols na vitória de 7 a 0 sobre o Real Valladolid no sábado, mas sua passagem pelo Barça nem sempre foi fácil.

Desde que chegou do Leeds United em 2022 por € 55 milhões (US$ 60,7 milhões), ele tem lutado para se adaptar ao clube, tem visto suas atuações serem criticadas e tem sido frequentemente relacionado a uma transferência para outro lugar.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Quando perguntado se ele já havia considerado deixar o Barça, Raphinha disse ao RAC1: “Sim, nos meus primeiros seis meses aqui. Eles foram complicados para mim e minha família. Eu melhorei depois [Qatar] Copa do Mundo e terminou bem a temporada, mas a adaptação foi uma luta.

“Pensei em sair algumas vezes, mas esses pensamentos passaram rápido. Este é o Barça. O clube é enorme; é normal que seja difícil.

“Se você trabalha duro e quer ter uma carreira no futebol, você não pode desistir. Eu tive muitos motivos para desistir, deixar o futebol e continuar com minha vida. É uma profissão que te destrói.

“Houve momentos em que cheguei em casa e não sabia se levantaria na manhã seguinte para treinar novamente. Eu chorei, aqui [at Barça] também.

“Eu faço trabalho psicológico porque eu vi o quanto é importante. Todo mundo deveria fazer porque ajuda muito.

“Se você não cuida de si mesmo, o futebol te destrói. É muito fácil entrar em depressão e desistir de tudo.”

Ainda neste verão, depois de registrar 10 gols e 13 assistências em todas as competições na temporada passada, Raphinha foi relacionado a uma transferência do Barça, com clubes ingleses e sauditas sendo apontados como interessados.

Enquanto isso, o Barça estava interessado em contratar um ponta esquerda, com Nico Williams e Federico Chiesa cotados para preencher uma posição que tem sido de Raphinha desde o surgimento de Lamine Yamal na direita.

“É irritante ver [the stories]mesmo que seja normal”, acrescentou ele sobre as constantes especulações sobre transferências.

“Todo dia tem alguma coisa, que eu vou aqui ou ali. Acaba te incomodando, claro, mas minha cabeça sempre esteve aqui. Recebi muitas ofertas, mas o melhor para mim é estar no Barça.”

Raphinha, que é um dos capitães do clube nesta temporada, não foi convocado pelo Brasil durante a pausa internacional de setembro, apesar do seu início de temporada impressionante sob o comando do novo técnico Hansi Flick, com o Barça vencendo todos os quatro jogos de abertura.

Isso significa que ele aproveitará um tempo de folga no fim de semana, mas estava em treinamento na terça-feira, quando Flick reforçou o time convocando vários jovens, incluindo o jovem internacional dos Estados Unidos Pedro Soma.

Soma, de 18 anos, se juntou ao time reserva do clube vindo do Cornellà na semana passada e foi reserva não utilizado na derrota por 2 a 1 para Andorra no fim de semana, na terceira divisão espanhola.

Ele foi um dos seis jogadores do Barça Atlético convocados por Flick, que também inclui o zagueiro Landry Farré, outro membro da geração de 2007 que produziu Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Marc Bernal.