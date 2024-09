Raphinha, do Barcelona, ​​retorna à Seleção Brasileira

Raphinha foi convocado para a Seleção Brasileira. Gongora/NurPhoto via Getty Images

O atacante do Barcelona, ​​Raphinha, retornará para reforçar o ataque do Brasil depois de ser convocado para a seleção antes das eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Peru.

Raphinha, que marcou cinco gols e deu três assistências em sete jogos pelo Barcelona, ​​​​líder da LaLiga, ficou de fora da equipe para as eliminatórias de setembro.

O técnico brasileiro Dorival Junior também fortaleceu um ataque já impressionante ao contratar os inéditos Igor Jesus e Luiz Henrique, que jogam pelo Botafogo.

“Igor Jesus é um jogador que acho que vocês estão apenas começando a conhecer agora”, disse Dorival na sexta-feira.

“Já tive a oportunidade de enfrentá-lo, há anos ele chamava muita atenção no Coritiba”.

Como era de se esperar, o trio de ataque do Real Madrid formado por Rodrygo, Vinícius Júnior e Endrick também está na lista de 23 jogadores. O atacante do Palmeiras, Estêvão, foi dispensado. O lateral-esquerdo Abner, inédito do Lyon, é uma surpresa, assim como o lateral-direito do Mônaco, Vanderson. O Brasil está em quinto lugar na campanha das eliminatórias para a Copa do Mundo, tendo vencido três e perdido quatro dos primeiros oito jogos.

Eles estão oito pontos atrás da líder do grupo, Argentina. Eles perderam quatro das últimas cinco partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo e a derrota por 1 a 0 para o Paraguai, em 11 de setembro, foi a primeira derrota de Dorival desde que assumiu o comando da seleção nacional, em janeiro.

“Precisamos encontrar rapidamente um caminho para voltar a ter uma equipe confiante”, disse Dorival.

“Não é um processo simples e fácil. Precisamos melhorar bastante, estou trabalhando nisso. Estamos buscando alternativas. Não encontramos equilíbrio para suprir nosso ataque.”

O Brasil enfrenta o Chile em Santiago no dia 10 de outubro e recebe o Peru em Brasília cinco dias depois.

Seleção Brasileira:

Alisson Becker (Liverpool), Bento (Al Nassr), Éderson (Manchester City); Danilo (Juventus), Vanderson (Cruzeiro), Abner (Lyon), Guilherme Arana (Atlético-MG), Bremer (Juventus), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG); André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Rodrygo (Real Madrid); Endrick (Real Madrid), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Savinho (Manchester City) e Vinícius Júnior (Real Madrid).