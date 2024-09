Rapper Dyce Payso ‘Bugged Out’ após lançar Fatman Scoop Collab no mesmo dia em que morreu

É um momento agridoce para o MC iniciante… e o TMZ Hip Hop conversou com Dyce na quinta-feira, quando ele saudou Scoop como um cara que se esforçou para levar sua colaboração “Let It Go” ao primeiro plano!!!

Scoop convenceu Dyce a seguir o refrão que você ouve no disco – e o afiliado do Dipset sente que estava seriamente destinado a conseguir essa colaboração.

Quis o destino que seu próximo álbum se chama “Tomorrow Is Never Promised” e contará com “Let It Go”.