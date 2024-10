Raquel Pennington espera ansiosamente a luta de Kayla Harrison para ‘calar essa merda’

Raquel Pennington já viu isso antes.

Em 2015, quando Ronda Rousey era uma das maiores estrelas do UFC e precisava desesperadamente de uma nova competição, Holly Holm fez sua estreia contra Pennington com muito alarde após sua carreira no boxe no Hall da Fama. Pennington realmente levou Holm a uma decisão dividida naquela luta antes de “The Preacher’s Daughter” provar que o hype era real quando ela demoliu Rousey apenas nove meses depois.

Enquanto Pennington se aproxima de sua primeira defesa de título no co-evento principal do UFC 307, ela vê algo semelhante acontecendo com a duas vezes medalhista de ouro olímpica Kayla Harrison, uma grande contratação de agente livre prestes a se tornar a desafiante número 1 com uma vitória sobre Ketlen Vieira. no sábado.

“Eu sinto que Kayla é a nova Holly”, disse Pennington ao MMA Fighting. “Todo mundo está no trem da campanha publicitária. Todos os outros, eu sinto que eles realmente tiveram que se desenvolver. Como Amanda [Nunes] disse, em suas primeiras lutas, o mundo estava constantemente falando merda, odiando-a e então ela provou seu ponto de vista e construiu isso para ela.

“Você apenas tem alguns atletas que chegam e eles têm isso, eles têm o hype, eles têm os fãs por trás deles e tudo mais e eu sinto que é isso que Kayla tem.”

Pennington não tem necessariamente qualquer animosidade em relação a Harrison pela atenção que está recebendo, mas ela sabe por sua própria carreira que nada foi entregue a ela apenas pelo valor do nome.

Essa é uma das razões pelas quais Pennington não estava interessada em que Harrison conseguisse uma chance pelo título imediatamente após ela derrotar Holm no UFC 300.

“Já afirmei isso antes, estou neste esporte há muito tempo, tive que trabalhar de baixo para cima”, explicou Pennington. “Nunca recebi nada. É frustrante quando você está arrasando e há atletas que, de repente, só porque estão com um hype enorme ou isso, aquilo ou outro, chegam e de repente são jogados para o topo.

“Fui muito inflexível quanto ao fato – e sim, sendo campeão, estou disposto a lutar contra qualquer um – mas sinto que como pessoa e por outros colegas atletas que estão na posição em que sempre estive, fiz Acho que foi justo Kayla entrar [and get a title shot]? Não. Eu estava mais interessado em Julianna [Peña]? Sim, por causa da história e de tudo mais.”

Pennington realiza seu desejo ao enfrentar Peña na luta co-principal do UFC 307, com Harrison sentado apenas duas posições atrás dela no card.

É quase certo que se Harrison vencer, ela terá uma chance pelo título e Pennington está feliz por não ter que esperar muito para que um novo candidato ao número 1 surja depois de passar por Peña no sábado.

Por mais que ela desejasse que todos os lutadores realmente conquistassem seu caminho até o topo, Pennington está genuinamente animada para eventualmente enfrentar Harrison na jaula para ver se o hype é real. Na verdade, Pennington passou grande parte de seu campo de treinamento se preparando para Harrison, caso Peña não aparecesse.

“Eu adoro o fato de haver um confronto entre Kayla e Ketlen? Eu absolutamente quero”, disse Pennington. “Eu acho que é definitivamente uma luta de desafiante número 1? Eu faço.

“Sinceramente a gente se preparou para essa luta também, porque a Julianna tem um histórico de lesões que pode ser a Kayla que levou uma pancada. Eu sei que ela divulgou que queria ser a lutadora reserva. Então me preparei para duas garotas diferentes aqui. Você precisa esperar a sua vez, mas dito isso, eu sou mais velho, pretendo ir lá e pretendo vencer essa luta e depois disso, acho que, independentemente disso, provavelmente será Kayla a próxima? Eu absolutamente quero. Eu adoraria ser o único a ir lá e calar essa merda.”

Olhando para trás, para a história da divisão peso galo no UFC, houve algumas eras distintas, começando com o reinado de Rousey e depois o surgimento de Amanda Nunes como indiscutivelmente a maior de todos os tempos.

Agora Pennington está pronta para estabelecer um novo padrão com sua primeira defesa de título e então, esperançosamente, adicionar o nome de Harrison à lista de lutadores que ela não deveria vencer.

“Ronda fez sua jornada e então Amanda apareceu e limpou tudo completamente e calou a boca de todo mundo”, disse Pennington. “O que posso fazer?

“Bem, de repente Kayla foi contratada e foi legal, além de atingir meu objetivo final, agora você tem outro grande jogo. Eu adoraria encerrar esse trem do hype.”