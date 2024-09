Rasmus Hojgaard faz birdie nos últimos 3 buracos para vencer o Irish Open

NEWCASTLE, Irlanda do Norte — Rasmus Hojgaard fez birdie nos últimos três buracos no domingo, com 65, 6 abaixo do par, para vencer o Irish Open e dar a Rory McIlroy outra dose de decepção diante de uma galeria barulhenta no Royal County Down.

McIlroy tinha uma vantagem de duas tacadas no back nine até que Hojgaard fez uma investida impressionante na reta final para vencer pela quinta vez na turnê europeia e negar a McIlroy uma vitória em seu país.

“Infelizmente, estou me acostumando com isso este ano”, disse McIlroy. “Espero que a maré mude em breve e eu possa transformar todas essas quase vitórias.”

McIlroy teve dois bogeys nos quatro buracos finais que permitiram que Hojgaard, jogando dois grupos à sua frente, avançasse para a vitória de forma impressionante.

O dinamarquês de 23 anos subiu e desceu de um bunker para birdie no curto par 4 do buraco 16, acertou uma tacada de bunker para birdie no buraco 17 para assumir a liderança e saiu do rough para a borda frontal do green para um birdie de duas tacadas no par 5 do buraco 18.

Hojgaard, que começou a rodada final três tacadas atrás de McIlroy, terminou com 9 abaixo do par, 275.

“Hoje eu tinha um número que estava tentando alcançar, e esse número era 8 [under]. Obviamente, chegar e terminar em 9 foi ouro”, disse ele.

Foi outro final difícil para McIlroy, que tem três vitórias este ano, mas perdeu o US Open quando errou dois putts curtos para par nos últimos três buracos no Pinehurst No. 2 e teve uma investida tardia nas Olimpíadas descarrilada por uma cunha que foi parar na água.

Este foi um fade mais sutil. Sua abordagem ao 15º apenas rolou para fora do lado direito do green em uma posição difícil, levando a um bogey que o deixou empatado na liderança quando Hojgaard fez birdie no 16º à sua frente.

McIlroy recuperou parte da liderança com um birdie no 16º, mas tudo mudou no 17º.

Hojgaard já estava no clube, uma tacada à frente de McIlroy, que enfrentou um putt de birdie de 25 pés. Mas McIlroy correu sua tentativa de birdie a cerca de 10 pés do buraco, e ele errou o putt par para ficar duas tacadas atrás.

McIlroy deu duas tacadas decisivas no buraco de fechamento par 5, um drive de 342 jardas pelo meio e um ferro 7 para fora, a apenas 10 pés do buraco, para uma chance de eagle de forçar um playoff. Com milhares de espectadores cercando o green, a tacada de McIlroy ficou certa o tempo todo.

Seu birdie lhe deu um 69 e um segundo lugar. McIlroy, que cresceu a cerca de uma hora de distância ao norte, em Holywood, estava tentando vencer em casa como profissional pela primeira vez.

Ele fez 80 e errou o corte na última vez que o Irish Open foi em Royal County Down em 2015. No Open Championship de 2019 em Royal Portrush, McIlroy deu sua primeira tacada para fora dos limites e fez 79, o que levou a um corte errado.

Parecia uma redenção diante de uma multidão barulhenta e solidária, mas Hojgaard conseguiu finalizar de forma brilhante e arrebatar o título.

“Na verdade, isso só aguçou ainda mais meu apetite por Portrush no ano que vem”, disse McIlroy, referindo-se ao retorno do Open Championship à Irlanda do Norte em 2025.

Hojgaard se tornou o jogador mais jovem desde José María Olazábal em 1989 a acumular cinco vitórias no tour europeu. Esta efetivamente garante que Hojgaard esteja entre os 10 jogadores da Race to Dubai que podem se tornar membros do PGA Tour no ano que vem.

Seu irmão gêmeo, Nicolai Hojgaard, entrou para o circuito dos EUA este ano. Seu irmão perdeu o corte no Irish Open e ficou para ver Rasmus esperar o final dramático.

“É um grande aumento de confiança”, disse Rasmus Hojgaard. “Eu sabia que seria difícil batalhar com ele e o resto dos caras lá fora. Foi apertado até o último putt. Então, sim, é um grande impulso para mim pelo resto do ano.”

Matteo Manassero da Itália, que começou a rodada final uma tacada atrás de McIlroy, fez birdie no 18º para um 69 para terminar sozinho em terceiro. Dan Brown da Inglaterra fez 66 para terminar em quarto.

Hojgaard se tornou o segundo dinamarquês consecutivo a vencer no Royal County Down, após a vitória de Soren Kjeldsen no Irish Open de 2015.