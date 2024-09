Rastreador de playoffs da MLB de 2024: cenários decisivos, chave, cronograma

Com o início do último mês da temporada regular da MLB de 2024, algumas equipes já estão de olho em outubro.

O Milwaukee Brewers e o Philadelphia Phillies abriram vantagens confortáveis ​​na NL Central e na NL East, respectivamente, enquanto o Los Angeles Dodgers, o New York Yankees, o Baltimore Orioles e o Cleveland Guardians parecem estar garantidos para vagas na pós-temporada, apesar de estarem em disputas no topo de suas próprias divisões.

Além das disputas de divisão, há muitas histórias para assistir conforme a temporada regular chega ao fim e outubro começa.

Onde estão as partidas atuais do playoff? Em quais jogos você deve prestar atenção hoje? Quem será o primeiro time a garantir uma vaga na pós-temporada? E como é o calendário do playoff? Temos tudo o que você precisa saber conforme a temporada regular chega à reta final.

Links principais: Classificação completa da MLB | Classificação dos wild-cards

Quem pode garantir uma vaga nos playoffs?

Os Dodgers, Phillies, Brewers, Orioles, Yankees e Guardians têm pelo menos 99% de chance de chegar à pós-temporada entrando no último mês da temporada da MLB.

Quais são os confrontos dos playoffs da MLB em outubro atualmente?

Liga Americana

Rodada de wild-card: (6) Twins em (3) Astros, (5) Royals em (4) Orioles

ALDS: Twins/Astros vs. (2) Guardians, Royals/Orioles vs. (1) Yankees

Liga Nacional

Rodada de wild-card: (6) Braves x (3) Brewers, (5) Padres x (4) D-backs

NLDS: Braves/Brewers vs. (2) Phillies, Padres/D-backs vs. (1) Dodgers

Analisando a corrida AL

Os Yankees e Orioles entram na reta final batalhando pela primeira colocação da Liga Americana e pela coroa da Liga Americana Leste, com os Red Sox ainda mantendo alguma esperança na corrida do wild-card da Liga Americana. Depois de passar boa parte da temporada confortavelmente à frente na Liga Americana Central, os Guardians estão tentando superar os Royals e os Twins pela coroa da divisão, enquanto os Astros tentam se separar dos Mariners em uma corrida de dois times na Liga Americana Oeste.

E quando esses times chegarem à pós-temporada? Aqui estão suas chances para cada rodada:

Analisando a corrida da Liga Nacional

Cinco times se separaram no topo da classificação da NL, com o Atlanta Braves tentando segurar o New York Mets e o Chicago Cubs pela vaga final do playoff. Os Phillies e os Brewers estão aparentemente navegando para os títulos da divisão, mas há muita intriga na NL West, enquanto os Dodgers tentam afastar os D-backs e os Padres pela coroa da divisão.

E quando esses times chegarem à pós-temporada? Aqui estão suas chances para cada rodada:

Jogo do dia

Procurando algo para assistir hoje? Aqui está o jogo de beisebol com as maiores implicações de playoff:

Calendário dos playoffs

Série curinga

Melhor de três, todos os jogos no estádio do melhor seed

Jogo 1: Terça-feira, 1º de outubro

Jogo 2: Quarta-feira, 2 de outubro

Jogo 3: Quinta-feira, 3 de outubro*

Série de divisão

Melhor de cinco

ELA

Jogo 1: Sábado, 5 de outubro

Jogo 2: Segunda-feira, 7 de outubro

Jogo 3: Quarta-feira, 9 de outubro

Jogo 4: Quinta-feira, 10 de outubro*

Jogo 5: Sábado, 12 de outubro*

NLDS

Jogo 1: Sábado, 5 de outubro

Jogo 2: Domingo, 6 de outubro

Jogo 3: Terça-feira, 8 de outubro

Jogo 4: Quarta-feira, 9 de outubro*

Jogo 5: Sexta-feira, 11 de outubro*

Série de campeonatos da liga

Melhor de sete

ALCS

Jogo 1: Segunda-feira, 14 de outubro

Jogo 2: Terça-feira, 15 de outubro

Jogo 3: Quinta-feira, 17 de outubro

Jogo 4: Sexta-feira, 18 de outubro

Jogo 5: Sábado, 19 de outubro*

Jogo 6: Segunda-feira, 21 de outubro*

Jogo 7: Terça-feira, 22 de outubro*

NLCS

Jogo 1: Domingo, 13 de outubro

Jogo 2: Segunda-feira, 14 de outubro

Jogo 3: Quarta-feira, 16 de outubro

Jogo 4: Quinta-feira, 17 de outubro

Jogo 5: Sexta-feira, 18 de outubro*

Jogo 6: Domingo, 20 de outubro*

Jogo 7: Segunda-feira, 21 de outubro*

Série Mundial

Melhor de sete

Jogo 1: Sexta-feira, 25 de outubro

Jogo 2: Sábado, 26 de outubro

Jogo 3: Segunda-feira, 28 de outubro

Jogo 4: Terça-feira, 29 de outubro

Jogo 5: Quarta-feira, 30 de outubro*

Jogo 6: Sexta-feira, 1º de novembro*

Jogo 7: Sábado, 2 de novembro*

Nota: Se ambas as LCS terminarem até 19 de outubro — o que significa que nenhuma das séries durará mais do que cinco jogos — a World Series começará na terça-feira, 22 de outubro.

* Se necessário