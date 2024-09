Raul Rosas Jr. explica por que pediu bônus pós-luta após vencer por 29 a 28 no UFC 306

Raul Rosas Jr. entende por que recebeu mais do que alguns olhares curiosos depois de pedir um bônus pós-luta após uma vitória por decisão unânime sobre Aoriqileng no UFC 306.

Embora não tenha havido controvérsia em torno de sua vitória, o prospecto peso galo de 19 anos venceu com 29-28 em todos os aspectos, mas não foi uma guerra louca e total que mereceu atenção para Luta da Noite. Ele também não conseguiu um nocaute, o que é quase universalmente aceito como um passo necessário para consideração para receber $ 50.000 extras para Performance da Noite.

Então por que exatamente Rosas pediu esse bônus?

“Foi só o calor do momento”, Rosas disse ao MMA Fighting. “Como estou acostumado a finalizar e pedir depois, simplesmente saiu.”

Por mais que Rosas admita que provavelmente não merecia o bônus com base apenas em seu desempenho, ele acredita que há outras métricas que poderiam ser consideradas.

“A maneira como meu argumento para dizer que eu merecia isso — não me entenda mal, foi uma decisão unânime, então, obviamente, estou bem em não conseguir porque eu deveria ter finalizado — mas se eu tivesse conseguido, meu argumento seria que as pessoas apareceram por minha causa”, disse Rosas sobre servir como a luta de abertura nas preliminares. “O evento estava lotado por minha causa. Eles estavam lá cedo porque eu estava nas preliminares.

“Não estou tentando ser convencido, mas muitas pessoas vieram me assistir lutar. Com eles me colocando na primeira luta nas preliminares, fiz muitas pessoas aparecerem e sintonizarem suas TVs imediatamente. Esse teria sido meu argumento para os $ 50g, mas obviamente concordei, não fiz o suficiente para ganhar esses $ 50g.”

Rosas dá créditos a Aoriqileng por tornar a luta mais difícil para ele do que muitos esperavam antes do evento.

Apesar de conquistar uma posição dominante no round de abertura e buscar uma finalização com mata-leão, Rosas não conseguiu derrotar Aoriqileng.

“Eu sabia que ele seria duro”, disse Rosas. “Obviamente ele tem 25 vitórias, 11 derrotas, então é muita experiência. Eu sabia que ele seria calmo, mas eu sabia que eu faria o trabalho.

“Gostaria de ter finalizado, mas ele defendeu bem quando cheguei às costas dele. Ele ficou relaxado. Eu sabia que ele seria duro. Mas estou bem com meu desempenho.”

Mais tarde, em sua entrevista pós-luta, Rosas disse que queria ter a chance de sentar com o CEO do UFC, Dana White, para falar sobre números.

Isso fez parecer que Rosas possivelmente estava infeliz com sua atual situação financeira no UFC, mas ele promete que não é bem esse o caso.

Claro, Rosas gostaria de ganhar mais dinheiro, assim como qualquer outra pessoa na Terra, mas ele não está reclamando da maneira como está sendo tratado pelo UFC. Rosas também quer a chance de enfrentar uma competição ranqueada em um futuro próximo, então esse é outro número que pode surgir em uma potencial reunião com a cúpula do UFC.

“Nós nos sentamos e vemos o que vem a seguir e falamos sobre números”, disse Rosas. “Praticamente veremos o que vem a seguir. Sinto que trago muitas pessoas e sinto que mereço uma oportunidade de me testar.

“É bom trabalhar com [the UFC]e eles têm sido tão bons comigo. Estamos todos na mesma página. Estamos todos bem. Está tudo bem. Está tudo perfeito. Estou feliz com meu contrato. Como, obviamente, todos nós queremos mais, então sinto que mereço mais, mas estou feliz com isso. Não há problema… veremos o que vem a seguir. De qualquer forma, minha hora vai chegar. Está tudo bem.”

Agora mesmo, Rosas acredita que ainda tem duas lutas restantes em seu contrato atual com o UFC, mas ele certamente não está procurando ir para outro lugar. Mais do que tudo, ele só quer continuar provando seu valor para a empresa e trazer uma multidão para a primeira luta da noite no Sphere foi uma ótima maneira de mostrar seu crescente apelo com os fãs.

“Não importa para mim onde estou no card”, disse Rosas. “As pessoas vão sintonizar de qualquer maneira, como você viu. A Esfera já estava lotada comigo na primeira luta. Isso geralmente não acontece.

“As pessoas vão sintonizar, independentemente de eu ser o evento principal, o primeiro preliminar ou estar no meio, elas vão sintonizar para me assistir lutar, para me assistir atuar.”