Ravens-Chiefs estabelece recorde de audiência de kickoff com 28,9 milhões de espectadores

STAMFORD, Connecticut — A emocionante vitória do Kansas City por 27 a 20 sobre Baltimore na noite de quinta-feira foi o jogo de abertura da NFL mais assistido desde que começou em 2002.

O jogo teve uma média total de audiência de 28,9 milhões, superando os 27,6 milhões que assistiram ao New England Patriots derrotar o Pittsburgh Steelers na abertura de 2015 na NBC. O streaming não começou a ser adicionado aos números de audiência até 2016.

Foi um aumento de 5% em relação aos 27,5 milhões que assistiram ao Detroit vencer o Kansas City na estreia do ano passado.

Apesar do início do jogo ter sido atrasado em 20 minutos devido a uma tempestade com raios, a NBC teve uma média de 24,3 milhões, de acordo com a Nielsen, com a audiência chegando a 33 milhões durante o segundo quarto (21h30-21h45, horário do leste dos EUA).

O jogo também teve 37% de participação na NBC, o que é o maior número de jogos da temporada regular da rede desde que ela começou a transmitir jogos do horário nobre da NFL em 2006. Uma participação é a porcentagem de todos os aparelhos de televisão em uso em um determinado momento assistindo a um programa.

De acordo com o Adobe Analytics, o streaming nas plataformas digitais Peacock, NBC e NFL teve uma média de 4,6 milhões.