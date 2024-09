Ravens em desacordo com oficiais após TD anulado contra Chiefs

KANSAS CITY, Missouri — Depois que o Baltimore Ravens perdeu por um ponto na noite de quinta-feira, o quarterback Lamar Jackson só conseguia balançar a cabeça.

Jackson disse que não acredita que os árbitros deveriam ter anulado o touchdown de Isaiah Likely no último segundo, que resultou em uma dolorosa derrota por 27 a 20 para o Kansas City Chiefs na abertura da temporada. Um árbitro inicialmente decidiu que Likely colocou os dois pés dentro de campo na parte de trás da end zone, o que teria colocado Baltimore em posição de vencer com uma conversão de dois pontos, mas uma revisão do replay confirmou que a frente do pé direito de Likely tocou a linha branca de fora de campo.

“Eu pensei que fosse um touchdown”, disse Jackson. “Eu ainda acho que é um touchdown.”

Jackson e os Ravens caíram para 1-5 contra Patrick Mahomes e os Chiefs, mas eles quase conseguiram uma de suas reviravoltas mais emocionantes. Com cinco segundos restantes e na linha de 10 jardas de Kansas City, Jackson avançou para o pocket e correu em um círculo antes de lançar um passe para Likely na parte de trás da end zone quando o tempo expirou.

Likely pulou para pegar a bola e caiu com o linebacker do Chiefs, Nick Bolton, pendurado em suas costas. O árbitro levantou as duas mãos para sinalizar o touchdown, e Likely jogou a bola para o alto em comemoração.

“O árbitro olhou para mim, eu olho para o árbitro, e quando ele sinalizou touchdown, eu pensei que era isso”, disse Likely. “Então, obviamente nós íamos ganhar o jogo.”

Se o touchdown tivesse contado, Baltimore estaria perdendo por 27-26 sem tempo restante. Os Ravens estavam prestes a se alinhar para tentar dois pontos e vencer o jogo antes que os árbitros mudassem a decisão.

“O dedão do pé do corredor bateu para fora dos limites”, anunciou o árbitro Shawn Hochuli. “É um passe incompleto. O jogo acabou. Kansas City venceu.”

O técnico do Chiefs, Andy Reid, disse que não tinha uma boa ideia se Likely estava dentro dos limites.

“Os caras lá de cima viram, então sabiam que ele estava fora”, disse Reid. “Ficamos só esperando depois disso.”

Likely, que terminou com recordes de carreira de nove recepções e 111 jardas, pareceu machucar o ombro após cair no canto da end zone duas jogadas antes. Jackson então lançou uma incompletude para a end zone, e Likely retornou ao campo, quase marcando o maior touchdown de sua carreira de três anos.

Se os Ravens tivessem conseguido a virada, isso teria encerrado a sequência de 23 vitórias consecutivas dos Chiefs, quando lideravam por 10 ou mais pontos no início do quarto período.

“Neste ponto, você só tem que viver com a decisão”, disse Likely. “Você tem que olhar, obviamente assistir ao filme, ver onde podemos melhorar para não nos colocarmos na situação de deixar nas mãos dos árbitros para podermos decidir isso.”

O linebacker central dos Ravens, Roquan Smith, disse que ficou surpreso quando o touchdown foi revertido.

“Não achei que fosse evidência suficiente para anular”, disse Smith. “Mas sinto que isso será algo com que os árbitros terão que lidar quando chegar a hora e isso está fora do meu controle.”