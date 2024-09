RB Christian McCaffrey fora do jogo dos Vikings enquanto os 49ers ponderam sobre IR

SANTA CLARA, Califórnia — Quando se trata da disponibilidade do running back do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, não há necessidade de suposições esta semana.

O técnico do Niners, Kyle Shanahan, oficialmente descartou McCaffrey na sexta-feira para o jogo de domingo contra o Minnesota Vikings depois que McCaffrey não se sentiu bem com participação limitada no treino de quinta-feira. Colocar McCaffrey na reserva de lesionados, o que exigiria que ele ficasse de fora por pelo menos mais quatro jogos, agora faz parte da conversa, de acordo com Shanahan.

“É algo que estamos considerando agora”, disse Shanahan. “Ontem foi seu pior dia. É intermitente, mas ontem foi o dia com mais dor. É algo que vamos discutir juntos nas próximas 24 horas.”

McCaffrey está lidando com uma lesão na panturrilha direita e tendinite no tendão de Aquiles, o que o fez ser cortado inesperadamente antes do jogo de abertura contra o New York Jets na noite de segunda-feira.

Assim como na semana passada, McCaffrey participou de forma limitada dos treinos de quarta e quinta-feira, mas os sinais de sua potencial desativação ficaram claros quando ele não estava em campo durante a parte inicial do treino de sexta-feira, que foi aberto aos repórteres.

Se os Niners colocarem McCaffrey na IR antes do jogo de domingo, ele poderá retornar para o jogo de 10 de outubro contra o Seattle Seahawks no “Thursday Night Football”. Shanahan acrescentou que, até agora, McCaffrey não precisa de nenhum tipo de procedimento para reparar a lesão.

McCaffrey falou com repórteres no começo desta semana e esclareceu por que ele estava tão inflexível antes do jogo dos Jets que ele iria jogar. McCaffrey explicou que sempre que ele está lidando com uma lesão, ele mentalmente diz a si mesmo que ele estará pronto para ir, mesmo que isso não aconteça.

“Minha mentalidade toda semana é que vou jogar”, disse McCaffrey na quarta-feira. “Houve semanas em que passo a semana inteira, nem me sentindo bem o suficiente para fazer o walk-through, e então acordo e o corpo é capaz de muitas coisas legais. Mentalmente, estou sempre preparado para jogar, e então acordo e foi uma decisão de grupo, muito difícil. Odeio não jogar, mas vejo isso como uma jogada de xadrez e algo que espero que você possa se beneficiar pelo resto da temporada.”

O status inativo de McCaffrey na noite de segunda-feira foi uma surpresa, mas um porta-voz da liga disse a Adam Schefter, da ESPN, que a NFL investigou o assunto e “não encontrou evidências de violação da Política de Relatório de Lesões da liga”.

A esperança dos Niners é que mais descanso para McCaffrey permita que ele deixe a tendinite no passado. Shanahan disse que a parte difícil é o problema com o tendão de Aquiles que vai e vem, o que tornou difícil avaliar em qualquer coisa que não seja uma base diária.

Shanahan foi questionado na quarta-feira se McCaffrey poderia ser um candidato para reserva de lesionados. Ele disse então que não havia sido uma consideração, mas tanto ele quanto o gerente geral John Lynch adotaram um tom diferente na sexta-feira após este último revés.

“Se isso for a coisa certa, é o que faremos”, Lynch disse à KNBR Radio em San Francisco. “Todas as opções, como Kyle disse, estão na mesa. Faremos o que for certo para Christian e o que for certo para o nosso time.”

Esta semana, isso significa uma segunda partida consecutiva para o running back do terceiro ano Jordan Mason após sua performance de destaque na noite de segunda-feira. Em sua primeira partida na carreira, Mason correu 28 vezes para 147 jardas e um touchdown com uma recepção para 5 jardas.

Foi o maior número de corridas em um jogo de temporada regular por um Niner desde que Shanahan assumiu em 2017, e o maior número em uma abertura de temporada do 49ers na história da franquia.

Esse desempenho sem dúvida aumentou a confiança de San Francisco em Mason para fazer outra partida como titular enquanto o time viaja para Minnesota, um lugar onde os Niners perderam sete jogos consecutivos.

“Eu continuo dizendo, esse cara só fica melhor e melhor e melhor”, disse o coordenador do jogo de corrida Chris Foerster. “JP sempre trabalhou duro, mas sempre houve aquele pequeno fator de confiança ali. Agora ele está all-in com [running backs coach] Bobbi [Turner]. Ele está totalmente envolvido no ataque e simplesmente floresceu. Ele é um cara durão e que corre muito.”

Com McCaffrey fora e Mason como titular, as opções de reserva dos Niners serão novamente o recebedor Deebo Samuel, o novato Isaac Guerendo e o veterano do quarto ano Patrick Taylor Jr. No entanto, nem Guerendo nem Taylor tiveram uma corrida atrás de Mason contra os Jets, já que Samuel foi o único outro Niner a receber a bola, correndo oito vezes para 23 jardas e um touchdown.

“É diferente estar reduzido a seu terceiro cara já”, disse Shanahan. “Eu nunca olhei realmente para Elijah [Mitchell] ou JP [Mason] como dois ou três. Acho que esses caras são capazes de ser uns como Elijah mostrou no passado e JP também. Os dois caras novos quando seus [opportunity] vem, acredito que eles estão prontos.”

Em outras notícias sobre lesões dos Niners, o safety Talanoa Hufanga (joelho direito) é dúvida para domingo e o linebacker Dee Winters (tornozelo) está listado como questionável.