RBs Henry e Elliott se aproximam de 10.000 jardas históricas na NFL

Ezekiel Elliott não tinha certeza do que estava vendo quando conheceu Derrick Henry.

Os dois estavam participando de um acampamento de futebol americano do ensino médio no Oregon em julho de 2012. Todos estavam tentando convencer Elliott de que o imponente Henry era um running back.

“Esse é um jogador de linha defensiva”, disse Elliott rindo.

Mais de uma década depois, Elliott, de 1,83 m e 102 kg, e Henry, de 1,88 m e 109 kg, vão se cruzar novamente. Desta vez, Henry e o Baltimore Ravens (0-2) visitam Elliott e o Dallas Cowboys (1-1) no domingo (16h25 horário do leste dos EUA, Fox) no AT&T Stadium em Arlington, Texas, já que ambos estão se aproximando de um marco raro para running backs: 10.000 jardas terrestres na carreira.

Henry está a 368 jardas da marca, e Elliott, que retornou ao backfield dos Cowboys, está a 1.040 jardas. Durante a Semana 2, Henry está com uma média de 65 jardas por jogo, enquanto Elliott está com uma média de 28.

Houve 31 jogadores que eclipsaram 10.000 jardas correndo — do líder de todos os tempos Emmitt Smith com 18.355 a Ricky Williams com 10.009 — mas já faz sete temporadas desde que um running back atingiu o marco. O último running back a ultrapassar 10.000 jardas correndo foi Marshawn Lynch em dezembro de 2017 com os Raiders.

Escolhas do editor 2 Relacionados

“Isso é algo que eu olho para trás quando criança, assistindo a todos os grandes backs”, disse Henry. “Esses são caras que eu admirava e queria ser um dia. Por estar tão perto desse marco, sou grato e abençoado.”

Henry e Elliott se enfrentaram pela primeira vez no College Football Playoff da temporada de 2014. Elliott, do Ohio State, correu por 230 jardas em uma vitória de 42-35 sobre o Alabama, enquanto Henry teve 95 jardas. Os dois entraram na liga ao mesmo tempo, como os dois primeiros running backs selecionados no draft de 2016. Elliott foi a quarta escolha geral e Henry foi escolhido na segunda rodada com a 45ª escolha geral.

Desde então, eles se enfrentaram uma vez: uma vitória do Tennessee Titans por 28 a 14 sobre o Cowboys na Semana 9 da temporada de 2018.

Henry e Elliott compartilham um estilo de corrida semelhante, uma mistura de potência, tenacidade e velocidade de fuga.

Seus caminhos para 10.000 jardas foram diferentes. Elliott foi uma estrela imediata, liderando a NFL em corridas em duas de suas três primeiras temporadas. Henry foi um reserva em suas duas primeiras temporadas e não teve uma temporada com 1.000 jardas corridas até seu terceiro ano.

Agora, os papéis foram invertidos. Henry, 30, foi selecionado para o Pro Bowl três vezes desde 2020 antes de se mudar para os Ravens por um acordo de dois anos e US$ 16 milhões, o que o torna um dos running backs mais bem pagos da NFL. Elliott, 29, voltou para Dallas em um acordo de um ano e US$ 1,625 garantidos para contribuir com sua abordagem de running back por comitê.

O que não mudou ao longo dos anos é o respeito mútuo que eles têm um pelo outro.

“[Henry is] apenas o tipo de cara que eu admirei durante toda essa jornada”, disse Elliott. “Quer dizer, nós estávamos na mesma classe de recrutamento, então esse é um cara que sempre esteve por perto. Para nós dois sermos tão bem-sucedidos em nossas carreiras e estarmos na mesma classe, é muito legal.”

A MUDANÇA NA CARREIRA DE HENRY o ponto chegou no momento mais precário.

Era dezembro de 2018 e os Titans se alinharam em sua própria linha de 1 jarda. O então coordenador ofensivo Matt LaFleur chamou um quarterback sneak para tentar dar ao Tennessee mais espaço para respirar contra o Jacksonville Jaguars, mas ele também deu ao quarterback Marcus Mariota a opção de audível e entregar a bola para Henry.

“Havia uma lacuna A aberta, e eu nunca vou esquecer, eu pensei, ‘Vamos correr com o quarterback furtivo'”, disse LaFleur, agora o técnico principal do Green Bay Packers, recentemente.[Mariota] entregou a bola e o pensamento inicial foi: “O que estamos fazendo?”

Henry rapidamente encontrou espaço no lado esquerdo, afastou três Jaguars do seu caminho pela linha lateral e avançou até a end zone para uma corrida de touchdown de 99 jardas.

Antes daquela monstruosa performance de 238 jardas, Henry tinha uma média de 39,7 jardas em 43 jogos, principalmente como reserva de DeMarco Murray em suas duas primeiras temporadas. Depois daquele jogo, Henry teve uma média de 102,6 jardas por jogo e totalizou 7.794 jardas com os Titans — 1.977 a mais que o próximo jogador, o running back do Cleveland Browns Nick Chubb, durante esse período. Ele é um dos oito jogadores a correr por 2.000 jardas em uma temporada (2.027 em 2020).

“Foi uma loucura a transformação que ele fez”, disse LaFleur. “Aquele foi realmente o ano que o impulsionou para quem ele é hoje. Tenho muito respeito pelo cara em termos de apenas sua mentalidade e da resiliência que ele demonstrou.”

Henry sempre sorri quando o desgaste é mencionado. Ele entende a pergunta porque liderou a NFL em corridas por quatro das últimas cinco temporadas. Mas Henry se lembra de suas duas primeiras temporadas, quando totalizou 286 corridas.

O running back dos Ravens, Derrick Henry, é um dos oito jogadores a correr por 2.000 jardas em uma temporada. Imagens de Tommy Gilligan-Imagn

Ele reconheceu que houve “um pouco de frustração” quando Elliott liderava a NFL em corridas como novato e Henry nunca ganhou mais de 65 jardas em um jogo durante sua primeira temporada.

“Ezekiel começou a correr. O meu demorou um pouco, mas sinto que me beneficiou a longo prazo”, disse Henry. “Deu-me um pouco mais de anos de pernas e fiquei grato por isso.”

Com Elliott e Henry se aproximando da marca de 10.000 jardas, Henry é quem corre em direção a ela. Ele também está bem ciente de que está à vista. Antes desta temporada, perguntaram a Henry quantas jardas de corrida ele precisava para chegar a 10.000 em sua carreira. “Acho que estou a 500 jardas de distância”, disse Henry, que precisava de 485 jardas naquela época.

Henry não mostrou sinais de que vai diminuir o ritmo enquanto se aproxima dessa conquista. Nas últimas cinco temporadas, ele lidera a NFL em jardas corridas (6.115), corre mais de 10 jardas (139) e toca atingindo pelo menos 20 milhas por hora (22).

“Derrick é uma espécie de unicórnio, para ser honesto, [with] sua combinação de velocidade, potência [and] durabilidade”, disse o gerente geral dos Ravens, Eric DeCosta. “Ele prosperou em diferentes sistemas e fez coisas diferentes. Ele venceu onde quer que tenha estado, e esse tipo de cara é raro.”

QUANDO ELE ERA elaborado, Elliott tinha objetivos de curto, médio e longo prazo.

“A maneira como eu ataco o jogo é para ganhar campeonatos e uma medalha de ouro. [Hall of Fame] jaqueta”, disse Elliott alguns dias antes da temporada de 2024.

Alcançar 10.000 jardas era outra meta de longo prazo.

“É algo em que pensei quando era novato, então só de ver isso se concretizar — quero dizer, 10.000 jardas, é um grande marco”, disse Elliott. “Poucos caras conseguiram isso, então é definitivamente uma bênção.”

Elliott começou a temporada classificado em 40º na história da NFL.

“Eu não sabia disso. Isso meio que me deu arrepios, mas é apenas um privilégio”, disse Elliott, olhando para os pelos do braço enquanto dizia isso. “Não fiz isso sozinho. Foram necessários todos os O-lineman que bloquearam para mim. Eu não conseguiria correr 1.000 jardas sozinho.”

O running back do Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, tem 30 jogos de 100 jardas na temporada regular e mais dois nos playoffs. Foto de Jason Miller/Getty Images

O caminho de Elliott para 10.000 jardas começou bem. Ele liderou a NFL em corridas como novato em 2016 com 1.631 jardas. Ele fez o mesmo em 2018 com 1.434 jardas. Após sua quarta temporada, ele estava mais da metade do caminho para 10.000 jardas com 5.405 jardas.

Em suas quatro temporadas seguintes, Elliott ganhou 3.499 jardas, já que seus totais de corrida caíram de 1.002 em 2021 e 876 em 2022 com os Cowboys para 642 jardas na temporada passada com o New England Patriots. Em 2021 e 2022, ele dividiu o tempo com Tony Pollard. Embora ele ainda tivesse a maioria das corridas, a explosão de Pollard o levou a ter mais trabalho. Elliott também lidou com uma torção no PCL em 2021 e uma lesão no joelho em 2022 que o forçou a usar uma cinta que limitou seus movimentos.

O retorno de Elliott a Dallas foi aclamado por seus companheiros de equipe quase tanto pelo que ele traz para o vestiário quanto pelo que ele traz para o campo. O guarda-direito All-Pro Zack Martin disse que ainda consegue perceber que os defensores não querem derrubar Elliott quando os jogos estão no fim.

“Muitas vezes esses backs realmente bons não ficam por aqui por muito tempo, certo?” Martin disse. “Eles têm alguns anos bons, e 10.000 jardas mostram não apenas o domínio na posição, mas a longevidade na posição.”

Elliott tem 30 jogos de 100 jardas na temporada regular e mais dois nos playoffs. Mas seu último jogo de 100 jardas aconteceu em 10 de outubro de 2021, com 21 corridas para 110 jardas contra o New York Giants. Nesta temporada, trabalhando como parte de um comitê de running backs, incluindo Rico Dowdle, Elliott tem 56 jardas em dois jogos. Ele foi o terceiro running back dos Cowboys a conseguir uma corrida contra o New Orleans Saints no domingo e jogou 28 snaps.

Elliott não tem um jogo ou uma corrida que o acompanhe conforme ele se aproxima das 10.000 jardas, já que ele espera que sua favorita ainda esteja por vir.

“Quero dizer, provavelmente será aquela corrida quando eu passar de 10.000”, disse Elliott. “Espero que eu consiga fazer isso nesta temporada.”

Ilustração da ESPN

QUEM SERÁ o próximo running back a atingir 10.000 jardas?

Depois de Henry e Elliott, outros nove running backs ultrapassaram pelo menos 5.000 jardas, mas isso inclui Latavius ​​Murray, 34, e Melvin Gordon III, 31, que são agentes livres.

Josh Jacobs, em dois jogos de sua primeira temporada com os Packers, pode ter a melhor chance de se tornar o próximo running back de 10.000 jardas. Em cinco temporadas com os Raiders, ele correu por 5.545 jardas.

Chubb (6.511 jardas) do Browns e Saquon Barkley (5.415 jardas) do Philadelphia Eagles jogaram seis temporadas, mas ambos lutaram contra lesões. Alvin Kamara (6.027 jardas) do Saints está em sua sétima temporada e teve um início rápido com 198 jardas em dois jogos. Christian McCaffrey (6.185 jardas) do San Francisco 49ers pode ser mais uma ameaça dupla em comparação a um running back entre os tackles.

McCaffrey, Aaron Jones (6.066 jardas) do Minnesota Vikings, Dalvin Cook (6.207) do time de treino dos Cowboys e Joe Mixon (6.596) do Texans estão em suas oitavas temporadas.

Elliott e Henry estão em seu nono ano, testando os limites da durabilidade de um running back.

“Pode ser um pouco difícil com muitas ofensas mudando para running back por comitê, mas acho que sempre haverá — talvez não sempre — mas acho que eventualmente haverá outro back de trabalho duro”, disse Elliott. “Há muitos bons jogadores de futebol por aí. Acho que pode ser mais difícil, mas alguém vai fazer isso.”

Quando perguntado quem, Henry não hesitou.

“Nick Chubb, com certeza”, ele disse. “Ele é uma fera. Ele é de uma raça diferente. Além de mim, esse é provavelmente um dos meus backs favoritos.”

Apesar dos running backs não terem recebido tanta importância no jogo de hoje, Henry não vê esse marco como um desafio maior para os jogadores daqui para frente.

“Eu sinto que se você tem um cara, um bell cow que pode correr com a bola, por que não deixá-lo correr?” Henry disse. “Se ele é eficaz e é um grampo do ataque com o jogo de passes, por que não ser eficaz com ambos? “Mesmo sabendo que é a liga de passes, eu sinto que os caras que são consistentes e jogam em alto nível a cada semana, os times vão alimentá-los e deixá-los fazer suas coisas.”

O repórter da ESPN Rob Demovsky contribuiu para esta história.