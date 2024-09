Reação à enquete de futebol universitário da AP: O que vem a seguir para cada um dos 25 melhores times?

A nova pesquisa AP Top 25 de futebol universitário foi lançada.

O que isso significa para o novo AP Top 25? Vamos analisar as classificações.

Estatística para saber: O Texas marcou mais de 50 pontos em quatro jogos consecutivos em casa desde a temporada passada. Essa é a segunda maior sequência de pontuação de 50 ou mais pontos em casa na história do Texas, atrás apenas de 2007-08 (5).

O que vem a seguir: Sábado vs. Mississippi State

O que vem a seguir: Sábado no Alabama, 19h30, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 3

Recorde de 2024: 3-0

Resultado da semana 4: Derrotou Marshall por 49-14

Estatística para saber: Jeremiah Smith é o segundo verdadeiro calouro na história do Ohio State com quatro recepções para touchdown em um período de três jogos, juntando-se a Cris Carter em 1984.

O que vem a seguir: Sábado no Michigan State

Classificação anterior: 4

Recorde de 2024: 3-0

Resultado da semana 4: Parado

O que vem a seguir: Sábado vs. Georgia, 19h30, ABC/ESPN+

Classificação anterior: 6

Recorde de 2024: 4-0

Resultado da semana 4: Derrotou Oklahoma por 25-15

Estatística para saber: Antes de Oklahoma marcar um TD no quarto período, o Tennessee passou 19 períodos sem permitir um touchdown. Foi a sequência mais longa na FBS nas últimas 20 temporadas.

O que vem a seguir: 5 de outubro no Arkansas

Classificação anterior: 5

Recorde de 2024: 4-0

Resultado da semana 4: Derrotou Georgia Southern por 52-13

Estatística para saber: Nos primeiros quatro jogos de sua equipe, Jaxson Dart tem 1.554 jardas de passe, o maior número de um jogador da SEC em uma temporada desde Tim Couch em 1998 (1.577).

O que vem a seguir: Sábado vs. Kentucky, meio-dia

Classificação anterior: 8

Recorde de 2024: 4-0

Resultado da semana 4: Derrotou o South Florida por 50-15

Estatística para saber: Miami superou seus adversários em 168 pontos nesta temporada, sua maior diferença de pontos em quatro jogos na história do programa.

O que vem a seguir: Sexta-feira vs. Virginia Tech, 19h30, ESPN

Classificação anterior: 9

Recorde de 2024: 3-0

Resultado da semana 4: Parado

O que vem a seguir: Sábado na UCLA

Classificação anterior: 10

Recorde de 2024: 3-0

Resultado da semana 4: Derrotou Kent State por 56-0

Estatística para saber: Penn State teve 718 jardas totais de ataque, quebrando um recorde escolar que existia desde 1926.

O que vem a seguir: Sábado vs. Illinois

Classificação anterior: 12

Recorde de 2024: 4-0

Resultado da semana 4: Derrotou o Oklahoma State por 22-19

Estatística para saber: Micah Bernard é o primeiro jogador de Utah com 150 jardas corridas em um jogo contra um adversário classificado pela AP desde que Zack Moss teve 160 contra Stanford em 2018.

O que vem a seguir: Sábado vs. Arizona, 22h15, ESPN

Classificação anterior: 7

Recorde de 2024: 4-0

Resultado da semana 4: Derrotou Vanderbilt 30-27 (OT)

Estatística para saber: Com 199 jardas correndo contra os Commodores, Nate Noel estabeleceu um novo recorde na carreira. Seu recorde anterior foi de 193 contra East Carolina em 2023.

O que vem a seguir: 5 de outubro no Texas A&M

Classificação anterior: 18

Recorde de 2024: 3-1

Resultado da semana 4: Derrotou USC 27-24

Estatística para saber: Michigan teve apenas 32 jardas de passe em 12 tentativas contra a USC. É o menor número de jardas de passe dos Wolverines em um jogo desde pelo menos 1996. Michigan teve uma média de apenas 4,6 jardas por conclusão, a menor média para um único jogo na história do time.

O que vem a seguir: Sábado vs. Minnesota

Classificação anterior: 11

Recorde de 2024: 2-1

Resultado da semana 4: Perdeu para Michigan por 27-24

Estatística para saber: A USC permitiu 199 jardas corridas no primeiro tempo, o máximo que os Trojans permitiram desde 2019 contra Notre Dame (196).

O que vem a seguir: Sábado vs. Wisconsin

Classificação anterior: 16

Recorde de 2024: 3-1

Resultado da semana 4: Derrotou UCLA 34-17

Estatística para saber: Garrett Nussmeier tem 110 passes completos em quatro jogos nesta temporada, o maior número na história da LSU.

O que vem a seguir: Sábado vs. South Alabama

Classificação anterior: 19

Recorde de 2024: 3-0

Resultado da semana 4: Derrotou Georgia Tech por 31-19

Estatística para saber: Este foi o terceiro jogo consecutivo de Tyler Shough com mais de 200 jardas de passe e dois ou mais touchdowns de passe. Isso empatou com a segunda maior sequência desde 2015.

O que vem a seguir: Sábado em Notre Dame, 15h30, Peacock

Classificação anterior: 17

Recorde de 2024: 3-1

Resultado da semana 4: Derrotou Miami (Ohio) por 28-3

Estatística para saber: Os irlandeses mantiveram seus últimos 18 oponentes abaixo de 400 jardas totais. Isso está empatado com Michigan e Georgia na segunda maior sequência ativa no FBS.

O que vem a seguir: Sábado vs. Louisville, 15h30, Peacock

Classificação anterior: 21

Recorde de 2024: 2-1

Resultado da semana 4: Derrotou o NC State por 59-35

Estatística para saber: Phil Mafah, Cade Klubnik, Jay Haynes e Cole Turner tiveram pontuações de corrida contra o NC State. É a primeira vez que os Tigers tiveram quatro corredores diferentes marcando um TD desde 2019.

O que vem a seguir: Sábado vs. Stanford, 19h, ESPN

Classificação anterior: 20

Recorde de 2024: 2-0

Resultado da semana 4: Derrotou Arkansas State por 52-7

Estatística para saber: Rocco Becht registrou pelo menos 200 jardas de passe e múltiplos touchdowns de passe em cada um dos seus últimos sete jogos. É a sequência mais longa de qualquer jogador do Iowa State nas últimas 25 temporadas.

O que vem a seguir: Sábado em Houston

Classificação anterior: 24

Recorde de 2024: 4-0

Resultado da semana 4: Derrotou Nebraska por 31-24 (OT)

Estatística para saber: Luke Altmyer é o terceiro QB do Big Ten com 10 touchdowns e nenhuma interceptação nos primeiros quatro jogos da temporada desde 2004. Ele se junta a Justin Fields (Ohio State) em 2019 e Kyle Orton (Purdue) em 2004.

O que vem a seguir: Sábado na Penn State

Classificação anterior: 14

Recorde de 2024: 3-1

Resultado da semana 4: Perdeu para Utah por 22-19

Estatística para saber: Ollie Gordon II, que não marcou nenhum touchdown terrestre na semana passada contra Tulsa, ficou sem um touchdown terrestre em jogos consecutivos pela primeira vez desde as semanas 3-4 de 2023. Oklahoma State perdeu ambos os jogos.

O que vem a seguir: Sábado no Kansas State

Classificação anterior: 15

Recorde de 2024: 3-1

Resultado da semana 4: Perdeu para o Tennessee por 25-15

Estatística para saber: Oklahoma correu por apenas 36 jardas no sábado, a menor quantidade em um jogo desde que conseguiu apenas 15 jardas contra Notre Dame em 2012.

O que vem a seguir: Sábado em Auburn

Classificação anterior: NR

Recorde de 2024: 4-0

Resultado da semana 4: Derrotou o Kansas State por 38-9

Estatística para saber:Esta é a primeira vez que os Cougars são classificados desde 2022.

O que vem a seguir: Sábado vs. Baylor

Classificação anterior: 13

Recorde de 2024: 3-1

Resultado da semana 4: Perdeu para BYU 38-9

Estatística para saber: O Kansas State caiu 10 posições para a 23ª posição na pesquisa desta semana, a maior queda de qualquer time nesta semana.

O que vem a seguir: Sábado em Purdue, meio-dia

Classificação anterior: 25

Recorde de 2024: 3-1

Resultado da semana 4: Derrotou Bowling Green por 26-20

Estatística para saber: Marcel Reed é o primeiro QB do Texas A&M com jogos consecutivos com dois touchdowns de passe e mais de 80 corridas desde Johnny Manziel em 2012, durante sua temporada do Troféu Heisman.

O que vem a seguir: Sábado vs. Arkansas

Classificação anterior: NR

Recorde de 2024: 2-1

Resultado da semana 4: Derrotou o Portland State por 56-14

Estatística para saber: Ashton Jeanty correu por 586 jardas nos três primeiros jogos do Boise State. É o quarto maior número de um jogador do FBS nos três primeiros jogos nos últimos 15 anos.

O que vem a seguir: Sábado vs. Washington State