Reação: Alex Pereira realmente vai voltar para 185 para Dricus du Plessis depois do UFC 307?

Alex Pereira dobrou a aposta em um retorno ao peso médio ao enviar uma mensagem a Dricus du Plessis. Claro, “Poatan” tem que defender seu título meio-pesado contra Khalil Rountree primeiro no UFC 307 em 5 de outubro, mas se ele for bem-sucedido — ou mesmo se não for — Pereira fará esse enorme corte de peso mais uma vez para lutar contra du Plessis?

Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, reagem ao desafio de Pereira a du Plessis, discutem a probabilidade de isso acontecer, por que a convocação do campeão dos médios com Jon Jones provavelmente se preparando para enfrentar Stipe Miocic com o interesse já demonstrado de Jones nessa luta, como seria uma linha de apostas para uma possível luta entre Pereira e du Plessis, quem venceria e muito mais.

