Real Madrid 3-2 Alavés (24 de setembro de 2024) Análise do jogo

O Real Madrid sobreviveu a um susto no final, com gols de Lucas Vazquez, Kylian Mbappé e Rodrygo garantindo a vitória em casa por 3 a 2 sobre o Alavés pela LaLiga na terça-feira.

Carlos Benavidez e Kike Garcia marcaram aos 88 e 89 minutos para o Alavés, mas o Madrid segurou a vitória e dominou a partida.

O Madrid está em segundo na classificação da LaLiga com 17 pontos, um atrás do líder Barcelona, ​​que tem um jogo a menos e recebe o penúltimo colocado Getafe na quarta-feira.

Os anfitriões abriram o placar pouco mais de um minuto após o pontapé inicial, quando Vinicius Junior recebeu um longo passe de Federico Valverde e correu pelo canal esquerdo antes de servir o lateral Vazquez, que finalizou de curta distância.

Os campeões tiveram um desempenho impressionante após um início de temporada turbulento, com Vinicius, Mbappé, que marcou em seu quinto jogo consecutivo, e Bellingham, uma ameaça constante aos rivais.

Mbappé chutou para o fundo da rede aos 22 minutos, mas seu gol foi anulado por impedimento.

Jogadores do Real Madrid comemoram após marcar um gol contra o Alavés na LaLiga.

O Madrid continuou dominando a ação durante todo o primeiro tempo e ampliou sua vantagem aos 40 minutos, quando Mbappé fez uma bela jogada de tabela com Bellingham antes de cortar para dentro e finalizar com perfeição à direita do goleiro.

O time de Carlo Ancelotti parecia estar caminhando para uma vitória confortável quando Rodrygo marcou o terceiro gol três minutos depois do intervalo, disparando um chute rasteiro por baixo das pernas do goleiro para finalizar um rápido contra-ataque.

Tanto Benavidez quanto Garcia aproveitaram uma defesa ruim para colocar o Alavés de volta na disputa, mas sua reação veio tarde demais para impedir que o Madrid levasse os três pontos.

“É uma pena que, com o desempenho que tivemos durante toda a partida, ela teve que terminar do jeito que terminou”, disse o capitão Vazquez à Real Madrid TV. “Ficamos felizes com a vitória porque fizemos um ótimo jogo até o minuto 88, quando dois lapsos de concentração levaram a dois gols e tivemos que sofrer um pouco mais do que deveríamos.

“Não merecíamos esse final, com o jogo que fizemos, mas vamos olhar pelo lado positivo: fizemos muitas coisas certas.”