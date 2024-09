Real Madrid adia concertos no Bernabéu devido a preocupações com o barulho

O Real Madrid disse que decidiu “remarcar provisoriamente” todos os próximos shows no estádio Santiago Bernabéu devido a preocupações com o barulho, após reclamações de moradores locais.

Os vizinhos expressaram preocupações sobre os níveis de ruído no estádio reformado no centro da cidade depois que ele começou a sediar shows este ano, com artistas como Taylor Swift e Karol G se apresentando no local.

A capacidade de sediar shows e outros eventos ao vivo, bem como os jogos do Real Madrid em casa, foi uma parte fundamental da remodelação do estádio como um centro de entretenimento durante todo o ano.

“O Real Madrid CF comunica que decidiu reprogramar provisoriamente o calendário de eventos e shows no Santiago Bernabéu”, informou o clube na sexta-feira.

“Esta decisão faz parte de uma série de medidas que o clube vem tomando para garantir o cumprimento rigoroso das normas municipais vigentes durante os shows.

Taylor Swift se apresentou no estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid em maio. Xavi Torrent/TAS24/Getty Images para TAS Rights Management

“Apesar da insonorização do Santiago Bernabéu e das medidas adicionais que foram postas em prática, o cumprimento destas normas pelos vários organizadores e promotores tem sido dificultado pelo desafio de cumprir todos os requisitos.

“O Real Madrid continuará trabalhando para garantir que durante os shows haja condições precisas na produção e transmissão de som que permitam que os shows sejam realizados em nosso estádio.”

Os artistas espanhóis Dellafuente, Aitana e Lola Indigo deveriam se apresentar no Bernabéu em novembro e dezembro deste ano, e em março de 2025, respectivamente.

O clube disse que novas datas seriam anunciadas em breve e que outros eventos não musicais continuariam ocorrendo no estádio.

No início desta semana, a prefeitura de Madri admitiu que os shows no Bernabéu ainda estavam violando os limites de ruído, apesar das tentativas de lidar com o problema nos últimos meses.