Rebecca Cheptegei, de Uganda, morre devido a queimaduras sofridas em ataque

NAIROBI, Quênia — A atleta olímpica ugandense Rebecca Cheptegei morreu em um hospital queniano onde estava sendo tratada após sofrer queimaduras de 80% do corpo em um ataque de seu parceiro. Ela tinha 33 anos.

Um porta-voz do hospital, Owen Menach, confirmou sua morte na quinta-feira. Cheptegei estava recebendo tratamento no Moi Teaching and Referral Hospital na cidade de Eldoret.

O comandante da polícia do condado de Trans Nzoia, Jeremiah ole Kosiom, disse na segunda-feira que o parceiro de Cheptegei, Dickson Ndiema, comprou um galão de gasolina, derramou sobre ela e a incendiou durante uma discussão no domingo. Ndiema também foi queimada e estava sendo tratada no mesmo hospital.

Os pais de Cheptegei disseram que a filha comprou um terreno em Trans Nzoia para ficar perto dos muitos centros de treinamento esportivo do condado.

Um relatório registrado pelo chefe local afirma que o casal foi ouvido brigando pelo terreno onde a casa foi construída antes do incêndio começar.

Peter Ogwang, ministro de Esportes de Uganda, disse que as autoridades quenianas estavam investigando o assassinato, que destacou a violência sofrida pelas mulheres no país do leste africano.

Quase 34% das meninas e mulheres quenianas com idades entre 15 e 49 anos sofreram violência física, de acordo com dados do governo de 2022, com mulheres casadas correndo risco particular.

A atleta olímpica ugandense Rebecca Cheptegei terminou em 44º lugar na maratona de Paris. Esportes do USA Today

A pesquisa de 2022 descobriu que 41% das mulheres casadas sofreram violência.

Um relatório da ONU Mulheres e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime disse que, em 2022, os países africanos registraram coletivamente o maior número de assassinatos de mulheres, tanto em termos absolutos quanto em relação ao tamanho da população feminina do continente.

Em outubro de 2021, a corredora olímpica Agnes Tirop, uma estrela em ascensão no cenário de atletismo altamente competitivo do Quênia, foi encontrada morta em sua casa na cidade de Iten, com múltiplas facadas no pescoço. Ela tinha 25 anos.

Ibrahim Rotich, seu marido, foi acusado de seu assassinato e se declarou inocente. O caso está em andamento.

O assassinato de Tirop chocou o Quênia, com atletas atuais e antigos criando os “Anjos de Tirop” em 2022 para combater a violência doméstica.

Joan Chelimo, uma das fundadoras da organização sem fins lucrativos, disse à Reuters que atletas femininas correm alto risco de exploração e violência nas mãos de homens atraídos por seu dinheiro.

“Eles caem nessas armadilhas de predadores que se passam por amantes em suas vidas”, disse ela.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.